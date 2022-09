Ennesimo sbarco di migranti nel porto di Roccella nella serata. Si tratta di 64 persone soccorse dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza mentre erano a bordo di un’imbarcazione intercettata mentre transitava al largo della località del reggino.

A bordo dell’imbarcazione è stato trovato il cadavere di una persona di sesso maschile morta durante il viaggio per motivi che sono in corso d’accertamento. Tra i 64 migranti che sono stati condotti in porto anche alcune donne e bambini.