Odissea: gli appuntamenti della settimana alla Biblioteca “Pietro Timpano” di Bova Marina

Proseguono i laboratori e le iniziative del progetto “Odissea. Racconti di un viaggio nella Calabria greca”, manifestazione promossa e realizzata dal Comune di Bova Marina con il cofinanziamento della Regione Calabria nell’ambito dell’“Avviso pubblico per il sostegno di attività di animazione nei beni culturali – annualità 2020 – PAC 2007/2013”.

Laboratori, workshop, spettacoli, mostre e incontri culturali che animeranno fino al 30 settembre la Biblioteca comunale “Pietro Timpano” nell’ottica di creare uno spazio aggregativo e culturale polivalente al centro della Città.

Il 19 – 20 e 26 settembre alle ore 16,00 nel cortile della Biblioteca, proseguono gli appuntamenti pomeridiani aperti a tutti con il laboratorio di Street Art “ART&CO” dell’associazione Calliurghia e dell’artista Sara Tuscano. Un laboratorio artistico innovativo per la creazione di opere pittoriche sulla Calabria greca, utilizzando materiali da riciclo da inserire all’interno del contesto urbano di Bova Marina e della biblioteca.

Il 19 e 20 settembre alle ore 17,00, doppio appuntamento con il laboratorio “Dal Greco al grecanico” tenuto dal prof. Salvatore Dieni e a cura del circolo culturale Delia.

Il laboratorio è volto alla scoperta della lingua, dei lessici antropo-toponimici, degli usi e dei costumi del patrimonio culturale immateriale della lingua dei greci di Calabria, parlata ancora da alcune famiglie all’interno dell’isola ellenofona dell’Area Grecanica, tra cui anche Bova Marina, la cui biblioteca contiene diversi testi.

Il 21 e 24 settembre dalle 15,00 alle 19,00 si svolgerà il laboratorio per bambini “Ambiente & riciclo” a cura della Proloco di Bova Marina. Un laboratorio creativo rivolto ai più piccoli per aiutarli a comprendere attraverso attività didattiche specifiche le buone pratiche per ridurre i rifiuti e limitare i consumi, ma anche per sviluppare l’amore e il rispetto per l’ambiente.

Il 22 e 28 settembre dalle 10,00 alle 12,00, si terrà un’altra iniziativa per i bambini delle scuole di Bova Marina con un laboratorio di lingua inglese dal titolo “Let’s talk in English” a cura della Proloco di Bova Marina. L’iniziativa è rivolta ai bambini dell’infanzia con lo scopo di renderli consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso attività divertenti, creative e di ascolto.

Dal 23 al 30 settembre presso la Biblioteca, sarà visitabile la mostra fotografica “Viaggio nell’Aspromonte greco” a cura di Calabria dietro le quinte con scatti di diversi fotografi della Provincia reggina, un percorso fotografico suggestivo per narrare paesaggi, luoghi e tradizioni dei centri ricadenti sulla fascia jonica del parco dell’Aspromonte (Condofuri, Gallicianò, Roccaforte del Greco, Roghudi, Bova, Bova Marina), dove permangono le più evidenti tracce della cultura magno-greca.

Il 22 e 23 settembre dalle 17,00, si terranno i nuovi appuntamenti del laboratorio creativo di “teatro e lettura animata” diretto dal regista e attore Silvio Cacciatore. Sarà un modo originale per far riscoprire i libri conservati all’interno della Biblioteca e sviluppare nuove capacità attoriali dei partecipanti.

Venerdì 23 settembre alle ore 19,00, un nuovo incontro letterario con la presentazione del libro “Pentidattilo 1686 , il grido del falco” dell’autrice Tania Filippone.

Il libro è un romanzo storico che parte da una data fatidica per il borgo di Pentidattilo quel 1686 che vide consumarsi la strage degli Alberti contro gli Abenavoli. Una storia d’amore e di morte che aleggia sopra i resti del castello e delle case sventrate, sovrastate dalla gigantesca mano di pietra che il vento penetra urlando e piangendo all’unisono con il gracchiare dei corvi, come un lugubre lamento funebre.

L’incontro è curato da Città del Sole edizioni, con l’autrice Tania Filippone interverranno l‘editore Franco Arcidiaco e lo scrittore Mario Alberti (discendente della famiglia Alberti), brani scelti dal libro saranno letti con un reading teatrale a cura di Carlo Colico. Durante l’incontro sarà presentato in anteprima un video Booktrailer realizzato dal fotografo e videomaker Maurizio Mallamaci.

Domenica 25 settembre, invece, dalle ore 15 alle 20, si terrà il secondo appuntamento del laboratorio di “Teatro Comico” a cura dell’Associazione Calabria dietro le quinte, tenuto dall’attore reggino Gigi Miseferi, attore della compagnia del Bagaglino e inviato del programma rai “Italia sì” con Marco Liorni. II laboratorio prevede attività per la sperimentazione del linguaggio teatrale ed in particolare del genere comico, a partire dallo studio delle principali tecniche di recitazione. L’ultimo appuntamento del laboratorio sarà il 30 settembre con il comico di Zelig Rocco Barbaro.

Per partecipare ai laboratori gratuiti è possibile inviare una e-mail a: cultura.bovamarina@gmail.com o chiamare i numeri: 349.5755258 / 324.9890472.