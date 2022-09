La Città Metropolitana di Reggio Calabria presenta “Ludus Gravis” dalla musica sacra al contemporaneo

MEMORIA E MITO – Bronzi di Riace 1972-2022 – Celebrazioni del ritrovamento dei bronzi di Riace

La Città Metropolitana di Reggio Calabria

Presenta

“BELLEZZA IMMORTALE”

dalle consegne Culturali Magno Greche alla Contemporaneità

Eventi Artistici Transculturali Multidisciplinari

a cura di

NOMA World a.p.s.

www.noma.world

Locrian Department – festival della scala musicale locrese

www.locriandepartment.it

Direzione Artistica Tommaso Marletta

L’Associazione NOMA World opera nel territorio calabrese dal 2017 attraverso l’ideazione di un Festival delle arti dedicato alla Scala Musicale Locrese, con la creazione di un Format originale, Locrian Department – Festival della Scala musicale Locrese, che ha debuttato nel 2017 presso il Teatro Greco di Locri Epizefiri (RC).

Il Festival Locrian Department svolge un ruolo di connessione culturale con il territorio della Locride, è un Hub di produzione Interculturale Multidisciplinare che si pone l’obiettivo di definire nuove strategie per diffondere e valorizzare al meglio i preziosi giacimenti Storico Archeologici della Calabria e le consegne culturali identitarie delle origini Magno-Greche. Valori non semplicemente da custodire, ma da esportare e da far vivere nel futuro. La terra di Calabria come fonte d’ispirazione, polo per la progettazione e la produzione artistica, luogo ideale per lo scambio di Arte e Cultura.

Siamo alla Terza Edizione del nostro Festival che è stata pensata e progettata per i festeggiamenti del 50° anniversario dei Bronzi di Riace, attraverso un programma di caratura internazionale che prevede, oltre agli eventi spettacolistici, tre produzioni musicali originali sul territorio calabrese, appositamente commissionate a prestigiosi Conservatori Musicali Nazionali e Internazionali.

L’Associazione di Promozione Sociale NOMA World è un collettivo di artisti nazionali ed internazionali, di esperti di comunicazione, di filosofi e antropologi, di ricercatori medici, che insieme esplorano il rapporto tra Arte Scienza e Malattia. NOMA World attiva progetti artistici internazionali, attraverso scambi culturali e residenze artistiche, per l’ideazione e la produzione di opere originali.

10 SETTEMBRE 2022 ORE 20.30

PALAZZO ALVARO – REGGIO CALABRIA

LUDUS GRAVIS – DALLA MUSICA SACRA AL CONTEMPORANEO

CONCERTO IN PRIMA MONDIALE

CONSERVATORIO DI SANTA CECILIA ROMA – ENSEMBLE PER 5 CONTRABBASSI

OPERA COMMISSIONATA PER I FESTEGGIAMENTI DEL 50° ANNIVERSARIO DEI BRONZI DI RIACE



Direttore Maestro Daniele Roccato – Conservatorio Santa Cecilia di Roma



Fin dal suo debutto nel 2010 Ludus Gravis ha rappresentato un’autentica novità nel panorama musicale contemporaneo attirando l’attenzione di compositori che hanno segnato la storia della musica dal dopoguerra e ricevendo inviti da molti dei più prestigiosi festival musicali europei.

Ludus Gravis nei suoi programmi intreccia spesso brani contemporanei con trascrizioni ed elaborazioni del repertorio vocale dei secoli XIV / XVII – Ockeghem, Palestrina, Gesualdo, Monteverdi ecc. – seguendo l’antica prassi di trasposizione su consort strumentale. In questi casi si formano percorsi nei quali i singoli pezzi diventano elementi di una macro-polifonia, dove il concetto stesso di “musica contemporanea” perde i suoi connotati temporali.

Il Maestro Daniele Roccato per questa composizione originale, intreccerà brani contemporanei, composti per l’occasione, con trascrizioni ed elaborazioni del repertorio vocale di Monteverdi. Una composizione di silenzi, graffi, suono puro e aulico che con un balzo estremo, senza un passaggio intermedio, torna alla scala dominante in re minore, aprendosi a interferenze musicali che vanno dalla Magna Grecia all’India. Poi una cadenza di dominante ritorna al madrigale di Monteverdi.

In prima mondiale assoluta verrà rappresentata un’opera che suggella il tema del Festival: Bellezza Immortale. L’obiettivo di questa produzione originale è di far conoscere i Bronzi di Riace a livello internazionale, grazie alla partecipazione del Maestro Roccato e del suo Ensemble a prestigiosi Festival di Musica nazionali ed internazionali con questa Opera appositamente prodotta.

BIOGRAFIA

Maestro Daniele Roccato. Contrabbassista solista e compositore. E’ titolare della cattedra di contrabbasso presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma ed è stato invitato a tenere seminari presso: Conservatoire National Supérieur (Parigi), Universitat der Kunste (Berlino), San Francisco State University, Norwegian Academy of Music (Oslo), Università Ca’ Foscari di Venezia, UNAMM (Città del Messico), UNEAC (L’Havana), Royal Danish Academy of Music (Copenhagen). Ha suonato nei festival e nelle sale da concerto più prestigiose del Mondo, spesso presentando proprie composizioni. Per lui hanno scritto e trascritto Gavin Bryars, Fabio Cifariello Ciardi, Julio Estrada, Ivan Fedele, Sofia Gubaidulina, Hans Werner Henze, Filippo Perocco, Terry Riley, Nicola Sani, Salvatore Sciarrino, Stefano Scodanibbio. Assieme a Scodanibbio ha fondato Ludus Gravis, il più importante ensemble di contrabbassi nel campo della nuova musica. Per il danzatore e coreografo Virgilio Sieni ha scritto le musiche di Agorà Tutti, Vangelo secondo Matteo (prodotti da La Biennale di Venezia), CORPUS Deposizioni e Visitazioni, Vita Nova, DOLCE VITA Archeologia della Passione (Prodotto da RomaEuropa Festival), Le Sacre – Preludio (prodotto da Teatro Comunale di Bologna), Quintetti sul nero, Cantico dei Cantici, Preludi/Cominciamenti. In ambito teatrale ha scritto le musiche per NuvoleCasa e Monsieur Teste, realizzato da Socìetas Raffaello Sanzio (Chiara Guidi), le musiche per il lavoro Madre (sul palco con Ermanna Montanari e il disegnatore Stefano Ricci, produzione Teatro delle Albe) e le musiche per LUS, realizzato dal Teatro delle Albe (Produzione ERT Emilia Romagna Teatro), per il quale ha ottenuto la nomination al Premio UBU 2015 come compositore. Tutti i lavori nel campo del teatro e della danza lo vedono coinvolto in qualità sia di compositore che di performer. Ha scritto le musiche per il film The Sky Over Kibera e per il film ER di Marco Martinelli. Ha realizzato, a quattro mani con il compositore Tonino Battista, l’opera Assedio, co-prodotta da RAI News24. Ha lavorato con le corrispondenti di guerra Lucia Goracci e Francesca Mannocchi. Nel campo della creazione estemporanea e dell’improvvisazione ha suonato con molti artisti di riferimento. Fra i progetti in duo e in trio sono da menzionare quelli con Olivier Benoit, Bruno Chevillon, Marco Colonna, Pascal Contet, Mark Dresser, Paolo Damiani, Marc Ducret, Garth Knox, Ciro Longobardi, Ivo Nilsson, Fabrizio Ottaviucci, Barre Phillips, Dominique Pifarély, Michele Rabbia, Terry Riley, Markus Stockhausen, Jay Schwartz, Michael Thieke. Improvvisa spesso con danzatori, attori, scrittori, filosofi, poeti, pittori, disegnatori, scultori. Da menzionare la collaborazione con Jim Dine, pittore, scultore e poeta, tra i fondatori della Pop Art. Alcuni dei suoi molti lavori di trascrizione sono in corso di pubblicazione per le edizioni Sikorski, Schott e Salabert. Ha portato il contrabbasso solista nell’ambito pop con i progetti in trio con Lucio Dalla e con Roberto Vecchioni. Ha registrato come solista per ECM, Wergo, Stradivarius. Diversi suoi concerti sono stati trasmessi da Rai RadioTre, da BBC Radio e dal canale Sky ARTE.