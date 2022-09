Incendi rifiuti a Reggio Calabria, Brunetti e Palmenta: “Chi nuoce all’intera comunità non può rimanere impunito”

“Una risposta forte alla piaga degli incendi e all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio cittadino, ottenuta grazie al lavoro certosino delle donne e degli uomini del nostro Comando di Polizia Locale e con il coordinamento della Procura della Repubblica che ringraziamo per la solerte collaborazione e per l’attenzione dedicata ad una problematica purtroppo diffusa e molto rischiosa per la salute dell’intera comunità reggina”. Cosi in una nota congiunta il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e l’Assessora alla Sicurezza e alla Polizia Locale Giuggi Palmenta commentano l’odierna esecuzione di tre misure cautelari per incendio di rifiuti, operata all’alba di oggi dagli uomini del Comando di Polizia Locale, guidati dal Comandante Salvatore Zucco, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.