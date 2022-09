CNA Cosenza: Tavole rotonde con i candidati calabresi alle prossime elezioni politiche

Si avviano gli incontri istituzionali organizzati dai vertici di CNA Cosenza con i candidati calabresi alle prossime elezioni politiche, partendo dal centro bruzio. L’obiettivo è quello di far conoscere alla futura classe politica quelle che sono le esigenze e le difficoltà del momento per chi fa impresa. La tavola rotonda sarà presieduta dagli imprenditori locali, in modo da poter avere un riscontro diretto con chi vive in prima persone le problematiche del settore e poter adattare un piano politico funzionale a quelle che sono le criticità reali dell’impresa calabrese.

Soprattutto a seguito della pandemia, è necessario rendere coscienti quelli che saranno i rappresentanti al Parlamento, sulla condizione attuale dell’imprenditoria, instaurando un dialogo che dovrà essere funzionale sia per chi comunica che per chi ascolta, con lo scopo di trovare compromessi e punti in comune per un miglioramento della situazione di crisi economica generale.

Un appello che volge al sostentamento delle imprese e degli imprenditori, in cui CNA è fortemente impegnata, nella tutela di tutte le aziende, facendosi carico delle problematiche delle stesse e cercando, insieme, soluzioni efficaci.