Reggio Calabria – Tutto pronto per la “Veleggiata nel cuore dell’Aspromonte Diga del Menta”

Con il patrocinio dell’ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, il Comune di Roccaforte del Greco e la Sorical(Gestore del lago del Menta), dopo il gran successo dell’anno precedente, è tutto pronto per la 2 edizione della “Veleggiata nel cuore dell’Aspromonte Diga del Menta”, in programma il 13 e 14 agosto.

Un appuntamento imperdibile, alla riscoperta della nostra montagna ma anche, un’opportunità di stare tutti insieme, in sicurezza e all’aperto.

Una Veleggiata particolare con le barche in legno della tradizione marinara armate a vela Latina che faranno rivivere un’originale esperienza in una cornice naturale di alte conifere e boschi verdi.