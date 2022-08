Reggio Calabria – Al via il Festival della Birra

Dal 17 al 21 agosto 2022 torna a Rizziconi (RC) il Festival della Birra, la cinque giorni dedicata

all’esaltazione del gusto della birra e del cibo, allo spettacolo e all’aggregazione nella cornice degli eventi

estivi che animano il territorio della piana di Gioia Tauro.

Giunto quest’anno alla sedicesima edizione, il Festival della Birra torna finalmente fisicamente in piazza

Municipio dopo lo stop provocato dalla pandemia, che ne ha visto la realizzazione negli ultimi due anni nella

sua versione digitale. Organizzato dall’Associazione Culturale Agorà, il Festival è un evento ufficiale

Heineken Italia e patrocinato dal Comune di Rizziconi (RC) e si inserisce nella cornice del Programma

estivo 2022 promosso dall’Amministrazione Comunale rizziconese (Città Metropolitana di Reggio Calabria).

Anche per questa sedicesima edizione, si conferma l’impegno dell’Associazione Agorà, presieduta da Luisella

Capo e coadiuvata dal direttivo, e la partecipazione volontaria dei 40 soci per animare l’estate rizziconese con

un programma variegato e trasversale, dedicato a tutte le fasce d’età e per tutti i gusti. Musica, intrattenimento

e buon cibo popoleranno il centro cittadino rizziconese: Vibrapop, Bruno & the Souldiers, Samuel con il

suo “Elettronica Tour” sono tra le voci del panorama musicale italiano che si alterneranno sul palco del

Festival. Gli spettacoli saranno completamente gratuiti. Hashtag ufficiale dell’evento: #lasedicesima

Di seguito il programma del Festival:

• 17 agosto “Vibrapop” in concerto

• 18 agosto spettacolo e intrattenimento Quiz game de “il Cervellone” Reggio Calabria

• 19 agosto “The Heron Temple” in concerto, da X Factor 2017

• 20 agosto “Samuel – Elettronica Tour” in concerto, unica data in Calabria per l’artista che ha fatto la

storia musicale del noto gruppo Subsonica

• 21 agosto “FYZ”, “Bruno & the Souldiers” e “Raggamatty” in concerto