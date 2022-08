Reggio Calabria – Tavola rotonda “L’impegno della Chiesa per la legalità”

Si svolgerà martedì 30 agosto 2022, ore 10:30, presso il Santuario della madonna di Polsi, si terrà la tavola rotonda “L’impegno della Chiesa per la legalità”, in cui interverranno, tra gli altri, l’On. Rosi Bindi, già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, padre Stefano Cecchin, presidente della Pami e del suo Dipartimento “Liberiamo Maria dalle Mafie”, Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, Dott. Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto DDA Reggio Calabria e Luciano Regolo, Condirettore di Famiglia Cristiana.

Previsti i video-interventi del Prof. Nando Dalla Chiesa, sociologo, in ricordo del padre e del Dott. Federico Cafiero de Raho, già procuratore nazionale antimafia.

La città scelta da Famiglia Cristiana in occasione dei suoi 90 anni, per parlare dell’impegno della Chiesa per la legalità, è luogo simbolo della Calabria dove un tempo avvenivano i summit della n’drangheta e oggi diventato luogo di riscatto. Al termine verrà recitata la preghiera a Maria per la legalità e sarà piantato l’albero della legalità e della vita.