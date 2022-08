Reggina, prestigioso incarico per Stefano Pergolizzi

Stefano Pergolizzi è una delle figure storiche della Reggina degli ultimi anni. L’allenatore dei portieri ha, infatti, proseguito la sua militanza nel club, indipendentemente dalle diverse proprietà che si sono alternate. Ed è sicuramente una figura tecnica di riferimento, se si considera che si tratta di un portiere che a lungo ha fatto parte della Juventus. Con giovanili e prima squadra.

Pergolizzi, che è di Villa San Giovanni, è stato chiamato dalla Figc per fare il preparatore dei portieri della Nazionale Under 19 femminile. Un riconoscimento importante per un tecnico che negli ultimi anni si è fatto apprezzare per competenza e capacità. Sotto la sua guida si ricordano, ad esempio, la buona stagione di Confente e l’anno della promozione del 2020, con Toscano in panchina.

Da due stagioni è l’allenatore dei portieri della Primavera ed è stato confermato per la terza annata consecutiva.