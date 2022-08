Reggio Calabria – Seconda edizione del torneo di padel “Città di Gambarie”

Presso il polo sportivo di Cucullaro ha avuto logo la seconda edizione del torneo di padel ‘Città di

Gambarie’, nato dalla collaborazione tra l’associazione studentesca MediterRhegion e il Comune di Santo

Stefano in Aspromonte.

La competizione si è svolta in due giorni anche attraverso partite notturne

regalando un suggestivo spettacolo al numeroso pubblico. Il riconoscimento, da parte del CSI, del torneo

come fase provinciale del Campionato nazionale padel ha reso lo stesso ancora più avvincente. Importanti

partnership con le imprese locali Al Terrazzo e TheChillipepper le quali hanno sostenuto l’iniziativa. La

partita finale tra le coppie Giuseppe Pellegrino – Demetrio Giordano e Umberto Siclari – Giuseppe Siclari ha

visto trionfare gli ultimi due. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il delegato del comitato CSI

Paolo Cicciù e il Sindaco del Comune, Francesco Malara, il quale si è detto lieto di aver realizzato per primi un campo di Padel nella citta metropolitana di Reggio Calabria e di aver ideato tale

iniziativa rivolta a turisti e cittadini anche nell ottica di far vivere sempre di più la montagna e Gambarie, anche nel

periodo estivo nel segno del Programma Gambarie è Sport .