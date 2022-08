Crotone – Anche il Comune di Santa Severina aderisce al Cammino della Magna Grecia

Aumenta costantemente il numero delle istituzioni comunali aderenti al Cammino della Magna Grecia, dando ufficialità ad un percorso che sta già riscuotendo successo a livello nazionale.

Il Comune di Santa Severina, con Delibera di Giunta n. 70 del 26 luglio 2022 ha deciso all’unanimità la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la creazione, la realizzazione e la promozione del Cammino della Magna Grecia.

Il sindaco dell’Amministrazione comunale di Santa Severina Salvatore Giordano nel comunicare la notizia si è espresso con parole di grande entusiasmo: “Santa Severina, tra i borghi più belli d’Italia, non poteva mancare questo importante appuntamento con la promozione e la valorizzazione del territorio – sono le parole del sindaco – abbiamo aderito al Protocollo d’intesa proposto dall’Associazione Passi Consapevoli e ci stiamo prontamente adoperando per organizzare la segnaletica dei percorsi”.

“Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di portare sul territorio di Santa Severina già un nutrito gruppo di camminatori da fuori provincia per una giornata di cammino e meditazione – ha riferito la Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli Adele Scorza – Accogliamo, dunque, con grande soddisfazione la sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte del Comune, segnando l’avvio di una collaborazione proficua all’insegna del turismo sostenibile”.

