Reggio Calabria – Rifiuti, situazione difficile a Sbarre

Riceviamo e pubblichiamo.

Spettatile redazione nel ringraziare per lo spazio e l attenzione riservata , purtroppo le autorità preposte appaiono disattente nel porre ogni azione utile al fine di intervenire , le elevate temperature stanno facendo decomporre la spazzatura depositata da settimane che giornalmente aumenta in volume , Chiediamo con forza un intervento immediato al fine di evitare che topi , gatti e cani randagi si diano appuntamento per consumare pasti “ gustosi e succulenti “ !!! Speriamo che sia l ultima segnalazione per le autorità competenti al fine di porre la giusta attenzione perché in materia di salute pubblica dovrebbe il problema già essere stato risolto – oppure aspettiamo il diffondersi di malattie ??? Grazie per l attenzione che sarà prestata al caso segnalato prima che la spazzatura raggiunga il primo piano e si allunghi di ulteriori metri !