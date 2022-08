Finale Regionale Calabria “Miss Venere d’Italia 2022”, vince Alessia Mastria

Ancora una volta le bellezze calabresi in passerella. Ospite del Castello di Squillace, si è tenuta la finale regionale Calabria “Miss Venere d’Italia 2022”. La kermesse è stata organizzata dall’agente regionale Maria Rosaria Barranca, con la presenza del patron Nazionale del concorso Pietro Cortese.

A fare il passaggio di consegne la Venere d’talia 2021 Aurora Sanso che ha ceduto lo scettro alla miss Venere d’Italia 2022 Alessia Mastria. La giovane miss, di appena 14 anni, è di Catanzaro ed è iscritta al primo anno del liceo scientifico. Una ragazza solare che eccelle anche nella sua attività sportiva preferita. Infatti Alessia è campionessa nazionale di Wushu.

A presentare la serata Kristal Bellingeri di Lamezia Terme, ex partecipante a molti concorsi di bellezza. Sulla passerella a sfilare per la giuria 13 aspiranti miss, alternando gli abiti dal casual all’elegante e in costume da bagno.

La giuria era composta da: presidente Chiara Raimondi, Sovraintendente del Castello; Janaina De Olivera, ballerina responsabile della scuola di danza Exedra di Soverato; il maitre Maiolo, organizzatore di eventi e matrimoni; Antonella Gentile, presidente e titolare Momenti d’arte e fotografa; Luigi Mungo, gioielliere di Squillace; Filippo Foti, ex modello; Maria Concetta Leone, pittrice; Massimo Gagliardi, odontiatra e Valentina Vallone, fiorista ufficiale del concorso. Gli otto giurati hanno proclamato all’unanimità Alessia Mastria “Miss venere d’Italia 2022”, non solo per la bellezza e l’eleganza, ma anche per il portamento e per il suo sorriso. La nuova miss ha ricevuto in dono un gioiello realizzato dall’orafo Luigi Mungo di Squillace.