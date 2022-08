Reggio Calabria – Questa sera a Locri il professore universitario Johnny Dotti

Questa sera presso il Centro Salesiano di Locri il classico appuntamento serale del sabato con la Messa in Oratorio delle 19 sarà arricchita dalla presenza dell’illustre pedagogista e professore universitario Johnny Dotti per un’iniziativa che parte dalla presentazione del suo ultimo libro “Generare luoghi di vita – nuove forme dell’abitare”.

Dotti è anche uno dei maggiori esponenti del movimento della “generatività sociale”, un modo di pensare e di agire personale e collettivo socialmente orientato, creativo, connettivo e responsabile, capace di impattare positivamente su tutti i contesti della società. Tra le varie forme dell’essere Dotti si chiede, appunto, se l’abitare, inteso in un senso nuovo ben spiegato nel suo libro, possa essere alla base della ricostruzione del nostro “io”, isolato dalla pandemia e dall’alienazione della vita moderna, e quindi della Comunità. Questa, infatti, ha senso se intesa come relazioni che avvengono in un preciso spazio e tempo rendendolo, appunto, un luogo di vita.

L’iniziativa rientra nel progetto I WALK THE LINE, che vede capofila la Città Metropolitana di Reggio Calabria, per promuovere interventi culturali ed educativi come mezzi di contrasto alla criminalità. L’adesione anche del Comune di Locri e l’intervento dell’Assessore Domenica Bumbaca alle Politiche Sociali, dimostra che c’è un interesse pubblico per forme di intervento sociale innovative, umanizzate, legate ad un rinnovamento sociale e ad una rigenerazione urbana. L’iniziativa è stata ideata dall’Associazione Distretto Solidale, che da anni è impegnata sul territorio per sostenere strumenti innovativi di intervento sociale con lo scopo di fortificare la Comunità. L’evento va ad impreziosire l’offerta culturale di fine estate, senza rinunciare allo stare insieme in compagnia, termine il quale, come spiegato nel libro, deriva dal latino “cum panis”, ovvero “condividere il pane”, cosa che avverrà attraverso il rinfresco post-dibattito.