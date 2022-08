Reggio Calabria – Premio Gallico dell’Associazione Tre Quartieri, Versace: “Realtà di grande valore”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha preso parte alla Festa dei Tre Quartieri, una due giorni organizzata dall’omonima associazione di Gallico.

Nell’ambito della manifestazione, il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, ha consegnato al dottor Enzo Amodeo il “Premio Gallico”, il riconoscimento che il sodalizio gallicese, ogni anno, consegna ai cittadini del quartiere che si sono distinti nella vita e nella propria attività.

«Con grande orgoglio ed emozione – ha detto Versace – mi trovo a dover premiare una personalità di spicco della sanità reggina che tanto ha fatto e sta facendo per uno dei settori più delicati della nostra società».

Un plauso, poi, il sindaco facente funzioni lo ha rivolto al presidente, Nino Pennestrì, ed ai soci dell’associazione Tre Quartieri che «svolge un ruolo sociale molto importante per il nostro territorio».

«Con serietà, caparbietà e continua ricerca e voglia di migliorare – ha concluso Versace – i volontari dell’associazione Tre Quartieri mantengono viva una manifestazione che è ormai entrata nel cuore dei cittadini di Gallico e non solo. Un ringraziamento, come Città Metropolitana, lo rivolgiamo, dunque, agli organizzatori di questa grande festa perché ci stimolano, quotidianamente, ad essere presenti e lo

facciamo con enorme piacere».

Alla cerimonia erano presenti anche gli assessori comunali Francesco Gangemi, Giuggi Palmenta e Domenico Battaglia, oltre ai consiglieri Teresa Pensabene e Nino Malara.