Reggio Calabria – “Eppure adesso suono tour” a Taurianova

Barreca torna a salire sul palco con “Eppure adesso suono tour”, il live messo a punto per presentare il suo secondo album, uscito lo scorso 17 giugno e che ha già incassato grande successo di pubblico e l’attenzione e il plauso della critica musicale.

Si comincia nella sua Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, il 17 agosto, per poi fare tappa fuori regione ad Agerola (NA) il 18 agosto al Festival “Sui Sentieri degli Dei” e a Oliveto Citra (SA) il 19 agosto, all’apertura del concerto di Mariella Nava.

Inizia così un viaggio nel viaggio, attraverso i dieci brani che compongono quello che Domenico Barreca, in arte Barreca, ha definito un album «che segna un’apertura, quasi una finestra spalancata sul mondo dalla quale mi sono posto all’ascolto degli altri: ho accolto le loro voci intrecciandole con la mia».

L’album racchiude e concilia due diverse anime, che solo all’apparenza sembrano distanti: una ha carattere etnico e si esprime attraverso sonorità mediterranee, mentre l’altra ha tratti più sofisticati. Il risultato è un mix vincente che si presta alla perfezione all’espressione di riflessioni intime e personali.

Il cantante sceglie un verso della canzone di apertura “Verso me” come titolo dell’intero album: eppure, avverbio che va a rappresentare la volontà dell’artista di affermare il proprio punto di vista, nonostante le contraddizioni e la confusione; adesso, che indica l’impellenza e il momento preciso in cui Barreca decide di agire e di tornare sulle scene; infine suono, che sta a rappresentare l’azione e al contempo l’oggetto della passione del cantante, dare voce alle proprie storie e a quelle degli altri.

Il disco è arricchito da incontri musicali importanti, sfociati in collaborazioni caratterizzate da sintonia e complicità artistica: il cantautore Mauro Ermanno Giovanardi ha preso parte al brano “Ma Anche d’Amore”, in cui si cimenta assieme a Barreca nel ruolo di cantastorie. Torna inoltre la già collaudata collaborazione con il cantante Peppe Voltarelli in “Che Fortuna!”, dove gli artisti si dilettano in un duetto scanzonato e ironico.

«Ho parlato di situazioni e persone che appartengono all’attualità, che mi colpiscono molto, soprattutto in “Scirocco” e in “Mercurio” – afferma il cantante – Allo stesso tempo, ho continuato a scavare nel profondo, tirando fuori tutte le sfumature della mia sensibilità artistica… un percorso “Verso me” – racconta Barreca – Questo disco è un po’ come un dialogo, tra me e la varia umanità: c’è dentro un nuovo sguardo, sicuramente curioso, che non teme di esplorare diversità e confini».

E proprio il brano “Scirocco”, uscito come primo singolo estratto il 24 giugno scorso, in rotazione radiofonica nazionale, rappresenta una metafora esistenziale di certe latitudini e di certi tempi storici. “Lo scirocco è sempre presente nelle nostre vite, è il vento che non si arrende e mette alla prova la nostra resistenza”. Dunque, il brano rappresenta una sorta di ribellione, una rivendicazione di libertà, per le donne, per i popoli, per le generazioni di oggi.

A due mesi esatti dall’uscita del suo secondo album – che ha trascinato il giovane cantautore nell’alveo delle migliori proposte emergenti – Barreca parte dalla sua città, Taurianova, con uno spettacolo speciale, patrocinato dall’Amministrazione comunale, che si terrà alle ore 22:00 nella Villa comunale Fava.

Un appuntamento da non perdere con la partecipazione di due ospiti straordinari, due intellettuali ed esperti del settore musicale, il poeta e scrittore Michele Caccamo e il critico musicale Paolo Talanca.

Ad accompagnarlo sul palco, una band di musicisti eccezionali: Riccardo Anastasi (pianoforte e tastiere), Alberto Catania (batteria), Massimo Cusato (percussioni), Davide Sergi (basso), Alfredo Bochicchio (chitarre), Matteo Diego Scarcella (flauto sax, chitarre), Maria Chiara Arena (violoncello). E la partecipazione del soprano Chiara Pirrò e dell’attore Giuseppe Franchetti.