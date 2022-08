Cumuli di rifiuti a Gallico, Vico Fiume.

Altra segnalazione di cittadini preoccupati per il grave stato di abbandono e le montagne di rifiuti lasciate fuori le abitazioni per troppo tempo.

“Sono oltre 40 giorni che la raccolta non viene effettuata e si è creata una discarica abusiva dove topi e altri animali fanno la festa – scrive un residente della zona -. Oltre al nauseabondo odore, ci troviamo di fronte una realtà che crea molti disagi e preoccupazioni”.