Cosenza – Al Festival Euromediterraneo di Altomonte il concerto di Al Bano

La trentacinquesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte si avvia a concludere la sua prima parte e lo fa con un grande concerto il cui protagonista sarà Al Bano che si esibirà al Teatro Costantino Belluscio domenica 28 agosto a partire dalle ore 21.

Alle 18, nel Chiostro dei domenicani, il Comune consegnerà al cantante il Premio Altomonte.

Cantante amatissimo dal pubblico italiano e non solo, Al Bano può vantare ben 26 dischi d’oro e 8 di platino nella sua vasta carriera iniziata a metà degli anni Sessanta quando entra a far parte del Clan Celentano con la sua voce potente e inconfondibile.

Con queste premesse il successo arriva quasi subito con il brano “Nel sole” che la critica premierà e che porterà Al Bano ad essere definito come il “nuovo Claudio Villa” per le sue doti vocali.

Sempre in quegli anni Al Bano Carrisi è così popolare da aprire il concerto italiano di una band fondamentale per la Storia della musica contemporanea: i Rolling Stones.

Una popolarità che non fa che aumentare con il sodalizio musicale con Romina Power con la quale partecipa a 5 dei suoi 15 Festival di Sanremo vincendo l’edizione 1984 con “Ci sarà”.

Ma proprio quelli sono gli anni di altri grandi successi che portano il duo in testa alle classifiche italiane: “Felicità”, “Nostalgia canaglia”, “Cara terra mia” solo per citarne alcuni.

Con i suoi 59 album all’attivo, Al Bano è anche calabrese onorario avendo ottenuto, nel 2016, la cittadinanza dal Comune di Motta Santa Lucia.

Le prevendite per il concerto del Festival Euromediterraneo di Altomonte sono ancora disponibili sul sito Inprimafila.net e presso Agenzia Tony di Altomonte e Dany Music di Castrovillari.