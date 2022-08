Aeroporti, Occhiuto: “Bando per attrarre vettori su Crotone, e altri voli su Reggio”

“ITA e Sacal hanno comunicato oggi che saranno raddoppiati i voli dall’aeroporto di Reggio Calabria per Roma e per Milano.

Si potrà partire, ad esempio, da Reggio per Roma alle 6.30, e si potrà tornare dalla Capitale alle 21.30.

E ci saranno più voli anche su Crotone: infatti il prossimo 12 agosto concluderemo la Conferenza dei Servizi che serve proprio per realizzare un bando per attrarre vettori che vogliano volare su Crotone.

Sono stato autorizzato, inoltre, dal ministro Giovannini di indire un’altra Conferenza dei Servizi per l’aeroporto di Reggio Calabria, dove prevediamo di attivare altri voli, e quindi di andare nella strada di potenziare i nostri scali aeroportuali”.

Lo dice il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato su Facebook.