Acqua, Occhiuto: ” Adesso Sorical potrà attrarre risorse Pnrr necessarie a sistema regionale”

“Altra buona notizia, secondo me gigantesca, è quella di aver posto oggi fuori dalla liquidazione, dopo dieci anni, Sorical, la società regionale che si occupa degli acquedotti e dei grandi adduttori.

È una questione sulla quale abbiamo lavorato per mesi, con la società multinazionale francese che abbiamo fatto uscire dalla società, con un fondo governativo tedesco, e infine siamo riusciti a porre Sorical fuori dalla liquidazione.

Quindi, il nostro sistema idrico potrà essere governato da una società che non è più in liquidazione e che potrà attrarre così le risorse del Pnrr che sono necessarie al sistema regionale”.

Lo dice il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato su Facebook.