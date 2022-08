Adesioni a Forza Italia, Cannizzaro presenta i 150 amministratori (I NOMI)

“È con grande soddisfazione che presento queste nuove adesioni a Forza Italia. Dimostriamo ancora una volta, con i fatti, di essere il vero punto di riferimento sul Territorio di tutta la Provincia di Reggio Calabria non solo per i cittadini, ma anche per gli amministratori”.

Con queste parole l’On. Francesco Cannizzaro, in qualità di Coordinatore provinciale azzurro, nel corso della conferenza stampa in una sede gremita, ha presentato pubblicamente i 150 amministratori locali neo aderenti a Forza Italia, tra i quali spiccano ben 21 sindaci.

“Quello dei sindaci è un numero particolarmente emblematico. Il radicamento sul territorio è qualcosa di vitale, reciprocamente, per amministratori e per movimento politico. Ed infatti – ha tenuto a precisare il deputato – questo risultato è da condividere con le varie risorse del Partito sparse sul territorio. Mi riferisco ai Consiglieri regionali Giovanni Arruzzolo, Giacomo Crinò e Giuseppe Mattiani, espressioni di aree diverse di Provincia reggina, ed alle componenti di Forza Italia a tutti i livelli, in piena sintonia con il Coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori e con la lungimirante guida del Presidente Roberto Occhiuto. Siamo una squadra, una grande squadra, che si è posta obiettivi importanti. Insieme li raggiungeremo.”

ELENCO AMMINISTRATORI ADERENTI Coordinamento Pronviciale di FORZA ITALIA Reggio Calabria N. COMUNE RUOLO NOME COGNOME 1 Africo Sindaco Domenico Modafferi 2 Africo Vicesindaco Santoro Criaco 3 Africo Assessore Francesca Favasuli 4 Africo Consigliere Comunale Salvatore Criaco 5 Africo Consigliere Comunale Francecco Favasuli 6 Antonimina Sindaco Giuseppe Murdaca 7 Ardore Pres. Del Consiglio Massimo Attisano 8 Ardore Assessore Luciano Nobile 9 Bagnara Assessore Giuseppe Surace 10 Bagnara Consigliere Comunale Maria Carmela Domenica Randazzo 11 Bagnara Consigliere Comunale Letteria Iannì 12 Benestare Consigliere Comunale Ferdianando Samuele Siciliano 13 Bivongi Consigliere Comunale Francesco Passarelli 14 Bova Sindaco Santo Casile 15 Bova Vicesindaco Gianfranco Marino 16 Bova Assessore Domenica Nucera 17 Bova Assessore Armando Siviglia 18 Bova Consigliere Comunale Rocco Vitale 19 Bova Consigliere Comunale Lucia Petrulli 20 Bova Consigliere Comunale Valeria Foti 21 Bova Marina Consigliere Comunale Maurizio Foti 22 Bovalino Consigliere Comunale Giovanni Giorgi 23 Bovalino Consigliere Comunale Rosalba Scarfo‘ 24 Brancaleone Assessore Martina Toscano

25 Camini Assessore Roberto Melia 26 Campo Calabro Consigliere Comunale Giovanni Richichi 27 Casignana Sindaco Giuseppe Rocco Celentano 28 Casignana Vicesindaco Francesco Antonio Crino‘ 29 Casignana Assessore Giovanni Nicita 30 Casignana Consigliere Comunale Domenico Falcomatà 31 Casignana Consigliere Comunale Agata Mazzitelli 32 Caulonia Sindaco Francesco Cagliuso 33 Caulonia Vicesindaco Andrea Lancia 34 Caulonia Assessore Ferdinando Lorenzo Commisso 35 Caulonia Assessore Antonella Ierace 36 Caulonia Consigliere Comunale Agnese Panetta 37 Caulonia Consigliere Comunale Maurizio Sorgiovanni 38 Cinquefrondi Consigliere Comunale Maria Concetta Caridi 39 Cittanova Assessore Girolamo Marchese 40 Cittanova Consigliere Comunale Simona Caruso 41 Cittanova Consigliere Comunale Biagio Catania 42 Cittanova Consigliere Comunale Salvatore Berlingeri 43 Delianuova Sindaco Domenico Licastro 44 Delianuova Vicesindaco Assessore Giuseppe Federico 45 Delianuova Assessore Francesca Condina 46 Delianuova Assessore Domenico Giorgi 47 Delianuova Assessore Maria Rosa De Marte 48 Delianuova Pres. Del Consiglio Maria Bellissimo 49 Delianuova Consigliere Comunale Giuseppe Trentinella 50 Delianuova Consigliere Comunale Piero Italiano 51 Delianuova Consigliere Comunale Francesco Arico‘ 52 Feroleto della Chiesa Vicesindaco Antonino Fiorello

53 Feroleto della Chiesa Consigliere Comunale Vincenzo Fiorello 54 Ferruzzano Sindaco Domenico Silvio Pizzi 55 Ferruzzano Assessore Giuseppe Casile 56 Ferruzzano Consigliere Comunale Antonella Pedulla‘ 57 Fiumara Sindaco Vincenzo Bellè 58 Fiumara Consigliere Comunale Vincenzo Reitano 59 Gerace Assessore Salvatore Galluzzo 60 Gioiosa Ionica Consigliere Comunale Antonella Femia 61 Grotteria Vicesindaco Salvatore Leoncini 62 Grotteria Consigliere Comunale Rocco Bruzzese 63 Grotteria Consigliere Comunale Natalino Fazzolari 64 Grotteria Consigliere Comunale Vincenzo Attilio Loiero 65 Grotteria Consigliere Comunale Domenico Zavaglia 66 Grotteria Consigliere Comunale Alessia Bruzzese 67 Laganadi Consigliere Comunale Maria Stefania Polimeni 68 Laganadi Consigliere Comunale Francesco Cartella’ 69 Laganadi Consigliere Comunale Rosella Morabito 70 Locri Consigliere Comunale Michele Ratius 71 Mammola Assessore Salvatore Franzè 72 Marina di Gioiosa Ionica Consigliere Comunale Vincenzo Misserianni 73 Maropati Vicesindaco Andrea Ferrentino 74 Maropati Consigliere Comunale Angelo Adornato 75 Martone Sindaco Giorgio Imperitura 76 Martone Pres. Del Consiglio Giuseppe Mesiti 77 Melito Porto Salvo Consigliere Comunale Luciana Familiari 78 Molochio Sindaco Marco Giuseppe Caruso 79 Molochio Vicesindaco Vito Domenico Garreffa 80 Molochio Assessore Claudio Caruso

81 Molochio Consigliere Comunale Valeria Piccolo 82 Monasterace Assessore Daniela Anna Sansotta 83 Monasterace Pres. Del Consiglio Andrea Marino 84 Monasterace Consigliere Comunale Antonino Andrea Princi 85 Monasterace Consigliere Comunale Giuseppe Quaranta 86 Montebello Ionico Vicesindaco Maria Romeo 87 Montebello Ionico Consigliere Comunale Giuseppe Principato 88 Motta San Giovanni Sindaco Giovanni Verduci 89 Motta San Giovanni Assessore Enza Mallamaci 90 Motta San Giovanni Pres. Del Consiglio Carlo Verduci 91 Motta San Giovanni Consigliere Comunale Domenico Infortuna 92 Motta San Giovanni Consigliere Comunale Domenico Spanti 93 Motta San Giovanni Consigliere Comunale Beniamino Mallamaci 94 Oppido Mamertina Sindaco Bruno Barillaro 95 Palmi Consigliere Comunale Giancarlo Palmisano 96 Palmi Consigliere Comunale Ilaria Sorbilli 97 Pazzano Sindaco Francesco Valenti 98 Polistena Consigliere Comunale Giancarlo Cannata 99 Riace Sindaco Antonio Trifoli 100 Reggio Calabria Consigliere Comunale Roberto Vizzari 101 Samo Sindaco Paolo Pilitano‘ 102 Samo Vicesindaco Gregorio Bruzzaniti 103 Samo Assessore Antonio Luca’ 104 Samo Consigliere Comunale Achille Pizzati 105 Samo Consigliere Comunale Cristian Cristiano 106 Samo Consigliere Comunale Giovambattista Mezzatesta 107 Samo Consigliere Comunale Stefano Marmina 108 San Ferdinando Vicesindaco Ferdinando Scarfo‘