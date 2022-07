Spiagge reggine più accessibili e green: arrivano le passerelle per l’accesso delle persone con disabilità e i nuovi cestini per la differenziata

“Il mare è una risorsa di tutti. E come tale va tutelata e difesa, ma anche resa disponibile ed accessibile a chiunque voglia viverlo durante l’estate, a cominciare dai soggetti più fragili ai quali è necessario dedicare un’attenzione particolare”. Commenta cosi il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti annunciando alcune liete novità che riguardano il litorale costiero delle spiagge cittadine.

Su indirizzo del Settore Ambiente del Comune, coordinato dallo stesso sindaco facente funzioni, che ha trattenuto per sè la delega, l’azienda titolare del servizio di raccolta dei rifiuti Teknoservice ha installato nei giorni scorsi sette passerelle a rotolo per consentire l’accesso alle spiagge per le persone con disabilità o con mobilità ridotta.

Nello specifico le passerelle sono state installate due sulla spiaggia di Catona, zona nord e zona sud, due sulla spiaggia di Gallico, zona nord e zona sud, una alla Sorgente ed una a Pellaro.

“Un obiettivo di civiltà – ha affermato Brunetti – un’Importante novità che riguarda le nostre spiagge e che sarà via via ampliata anche con ulteriori passerelle, perché l’accesso alle persone con disabilità, che rappresentano una priorità per l’amministrazione cittadina, sia consentito in maniera agevole e sicura su tutte le spiagge del litorale cittadino”.

Ma non è tutto. Sempre su impulso del Settore Ambiente l’impresa Teknoservice ha anche installato nei giorni scorsi dei cestini gettarifiuti sulle spiagge libere della città, con gli scomparti dedicati utili per la raccolta differenziata. “Anche su questo tema è necessario dedicare un’attenzione specifica – ha aggiunto Brunetti – la raccolta differenziata deve diventare ormai un’abitudine per tutti. Installare i cestini differenziati in spiaggia ci consentirà di gestire meglio i rifiuti, aumentando la percentuale di raccolta differenziata. Che in un periodo come questo, dove si fa fatica a gestire la filiera del riciclo, è certamente un aspetto di grande importanza”.