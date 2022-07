Si rinnova la sinergia tra il Comitato reggino della Croce Rossa Italiana e la Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace ha accolto questa mattina a Palazzo Alvaro la Presidente del Comitato reggino della Croce Rossa Italiana Daniela Marcella Dattola. L’incontro segue di qualche settimana lo splendido successo della Fiaccolata per Solferino, la manifestazione promossa dalla stessa Croce Rossa Italiana tenutasi lo scorso 5 giugno proprio a Reggio Calabria sul Lungomare Falcomatà, tra la scalinata del nuovo Waterfront e l’Arena dello Stretto.



Proprio riferendosi a quella manifestazione, la Presidente Dattola ha consegnato al sindaco facente funzioni Carmelo Versace una targa ricordo, “con stima e amicizia del Comitato ospitante”, collegata alla XVI gara regionale di primo soccorso svolta nella stessa occasione proprio nella Città di Reggio Calabria.



Il cordiale incontro è stato anche l’occasione per illustrare al vertice di Palazzo Alvaro le tante iniziative che i volontari della Croce Rossa curano ogni anno sul territorio metropolitano. “Siamo orgogliosi di poter collaborare e supportare le iniziative promosse dalla Croce Rossa Italiana – ha affermato Versace a margine dell’incontro – ci tengo personalmente a rivolgere un ringraziamento ed un plauso alla presidente Dattola e a tutti i volontari che quotidianamente si spendono per la cura dei soggetti fragili nel nostro contesto territoriale, intervenendo anche in situazioni di rischio e promuovendo la cultura della sicurezza e della solidarietà, rappresentando per tutti noi un altissimo esempio di impegno civile”.