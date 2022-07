Reggio Calabria – Nel corto “Rhegion. Antica bellezza” l’anima più autentica della città

di Grazia Candido – Immagini, musiche e la suggestiva interpretazione di artisti reggini che mostrano l’immane bellezza naturale e la storia di una città tutta da scoprire e proteggere sempre.

A fare da “Cicerone”, nell’incantevole cortometraggio “Rhegion. Antica bellezza”, nato dall’idea del presidente di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Mazzacuva e realizzato grazie alla regia di Angelica Artemisia Pedatella di BA17, l’artista Gigi Miseferi che, supera quest’altra sfida, mostrando il vero volto della città dello Stretto descritta con gli occhi di chi fa e ama l’arte e il teatro.

E’ un racconto incisivo, emozionante, che colpisce già dai primi minuti chi guarda le immagini del Lungomare Falcomatà, le mura greche, l’ipogeo, il Castello Aragonese, la Pinacoteca civica, i reperti dell’antica Magna Grecia, i Bronzi di Riace. Un’intensa passeggiata nel cuore di Reggio che non solo mette in luce l’inestimabile patrimonio naturale, architettonico e storico che possiede questa terra ma anche, attraverso i suoi professionisti, veicola le potenzialità di una Reggio che ha davvero tanto da offrire al resto del mondo.

La peculiarità del corto, non si sviluppa soltanto nelle sequenze filmate ma nell’accorato racconto dell’attore e direttore artistico del Famag (Festival delle Arti della Magna Grecia) che rende la città descritta uno scrigno non solo di bellezze artistiche, ma anche di sapere tramandato da secoli di storia.



I turisti che si inoltrano per le vie cittadine, dentro i luoghi d’arte sono sopraffatti dalla grandezza di un luogo che possiede una visuale naturale che non ha eguali al mondo. Ma dietro tanta bellezza, c’è l’anima vera e viva della città, e sono i reggini. Donne e uomini come Gigi Miseferi che nel tempo, attraverso il loro quotidiano lavoro, le lotte, i successi e le sconfitte, hanno saputo riscoprire e scoprire tutto ciò che possiede Reggio Calabria.

E proprio in quella straordinaria interpretazione dell’attore reggino Miseferi, con il contributo del giovanissimo Marco Lo Re e le suggestive coreografie della ballerina Samuela Piccolo, si mostrano la bellezza, i beni culturali e paesaggistici di una città troppo spesso messa all’angolo.

E’ una Reggio unica e molteplice che sprona la sua gente a riappropriarsi del suo territorio. Un ritratto antiretorico, svincolato dai luoghi comuni, volto a penetrare la complessa essenza di una città che sorprende sempre.

Il video, grazie alla sua capacità di rispecchiare i pensieri e le impressioni di quanti si avvicinano a Reggio Calabria senza pregiudizi, riesce a catturare fino all’ultima scena, la semplice intenzione di penetrarne l’anima più autentica di una città “bella e gentile”.

Ricordiamo che l’iniziativa rientra nell’ambito del Festival delle Arti della Magna Grecia, ideato e prodotto dall’Associazione “Calabria dietro le quinte APS” in partenariato con il Comune di Reggio Calabria e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e il sostegno della Regione Calabria – PAC 2014/2020.

Guarda il video

https://youtu.be/Ybso5nEDrFU