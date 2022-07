Domatrice aggredita a Maida: l’elefante sarà trasferito in Germania. Chiuso il Safari Park

Sarà trasferita in un’oasi per elefanti nel nord della Germania l’elefantessa che venerdì scorso ha aggredito una 46enne che fa parte dello staff del Safari Park di Maida ferendola gravemente. La donna, trasferita d’urgenza in ospedale, è stata operata e non sarebbe in pericolo di vita. Il parco per il momento rimarrà chiuso.

Lo rende noto lo staff con un post sui social. «Lo staff del Safari Park di Maida ringrazia tutti coloro che gli sono vicini in questo tragico momento con dimostrazione d’affetto solidarietà e preghiere. Confidiamo che la nostra cara Desirée possa tornare presto tra noi e con la sua famiglia. L’elefantessa Baby è in sicurezza sta bene e, per volere della stessa proprietaria, sarà trasferita in un’oasi per elefanti unica al mondo nel nord della Germania. Informiamo, intanto, che per il momento il parco rimarrà chiuso».