Reggio Calabria, mostre e incontri al MArRC per celebrare i Bronzi di Riace

Un programma denso di appuntamenti per celebrare i 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Questa mattina, in conferenza stampa, il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino ha presentato l’offerta culturale che accompagnerà il pubblico del MArRC per tutta l’estate.

Tornano le suggestive “Notti d’Estate” sulla magnifica terrazza affacciata sullo Stretto, con il prolungamento dell’orario di apertura fino alle ore 23.00 (con ultimo ingresso alle 22.30) ogni giovedì e sabato, fino al 10 settembre. Dalle 20.00 il biglietto d’ingresso costerà solo 3 euro e permetterà di visitare gli spazi espositivi e partecipare agli eventi.

Mostre, musica, incontri d’autore, astronomia, storia ed enogastronomia tra le proposte inserite in un calendario costruito in sinergia con gli enti e le associazioni del territorio.

«Questi mesi – dichiara il direttore del Museo – ci hanno visti impegnati nella realizzazione del ricco programma di iniziative che oggi presentiamo nel dettaglio, promosso intorno al Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace. I due “eroi venuti dal mare” sono diventati simbolo di un intero territorio, capaci di creare una nuova visione di Calabria. È una straordinaria occasione per promuovere e valorizzare un patrimonio culturale ricco e straordinario, nel quale l’archeologia si affianca alle bellezze del paesaggio, alle identità enogastronomiche e alle tradizioni millenarie dei nostri borghi. Le attività di promozione nazionale e internazionale già avviate dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana, dai Comuni di Reggio Calabria e di Riace, e dalla Camera di Commercio danno il senso di un impegno corale intorno a questi capolavori dell’arte greca, invidiati da tutto il mondo. Ringrazio gli attori istituzionali che, in questi mesi, hanno costruito proficue sinergie per cogliere al meglio questa occasione, nonché gli enti e le associazioni che rendono il MArRC un luogo sempre più inclusivo e dinamico. La mia gratitudine – conclude Malacrino – va poi al personale del Museo che, pur tra mille difficoltà, si impegna quotidianamente con grande professionalità ed entusiasmo».

Domani sera si darà avvio alle “Notti d’Estate” con un suggestivo concerto lirico, promosso dal Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, diretto dal Maestro Francesco Romano.