Regione, definiti gli orari dei bus da e per gli aeroporti calabresi

Sono disponibili per gli utenti viaggiatori gli orari aggiornati dei bus, da e per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, in vigore dallo scorso 10 luglio.

Si possono consultare – in modalità facilmente fruibile – sul portale www.calabriastraordinaria.it al seguente link: https://calabriastraordinaria.it/orari-bus-da-e-per-gli-aeroporti-di-calabria.