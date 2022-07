Giannetta (ANAAO): “Situazione ospedale Polistena è gravissima”

La situazione all’Ospedale di Polistena è gravissima. La chiusura del reparto di Rianimazione sta generando una serie di disagi a catena che vanno affrontati con assoluta priorità”.

Lo dichiara Domenico Giannetta, dirigente medico e segretario aziendale ANAAO, (Sindacato Dirigenti Medici).

“Mi appello alla Commissaria straordinaria dell’Asp di Reggio Calabria perché convochi al più presto un tavolo di concertazione con tutti gli attori coinvolti, compresi i vertici aziendali e i sindaci dei comuni della Piana, perché sia ricercata al più presto una soluzione.

L’ospedale di Polistena – dichiara Giannetta – copre un’utenza di 180 mila persone e forse non tutti sanno che, da inizio anno, in Chirurgia Generale, sono stati eseguiti 450 interventi chirurgici, cui bisogna aggiungere quelli di Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia e che solo lo scorso anno ci sono state ben 1000 nascite.

Il tutto – continua – si è svolto in estrema difficoltà. Con soli 7 anestesisti (oggi 5 perché due sono in malattia) al posto dei 21 necessari da pianta organica.

Gli anestesisti andrebbero potenziati, in ossequio alle direttive regionali e nazionali e invece, proprio adesso, in piena estate, con l’acuirsi del numero degli interventi dovuto all’incremento esponenziale della popolazione, siamo arrivati addirittura alla chiusura della Rianimazione! Cosa mai successa prima.

L’effetto della chiusura é dirompente – incalza Giannetta – sui pronto soccorso, sulle chirurgie che non possono più effettuare interventi, neanche in urgenza, sugli altri ospedali che devono prendere in carico i nostri pazienti e sono già in difficoltà con i propri.

Un’intera rete viene messa in crisi e questo crea disservizi e sfiducia nella popolazione verso la nostra sanità, preferendo l’emigrazione sanitaria.

Una situazione grave – conclude Giannetta – che deve trovare immediata e concertata soluzione”.