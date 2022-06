Reggio Calabria, corso biologia con curvatura biomedica

Un modello didattico davvero unico quello realizzato dall’Ordine dei medici della provincia di Reggio assieme al Liceo scientifico Leonardo da Vinci. Si tratta dell’introduzione di una nuova disciplina, “Biologia con curvatura biomedica”, che ha dato il via ad un percorso oggi adottato da ben 207 licei italiani.

A spiegare questa brillantissima idea è il dottore Domenico Tromba, referente nazionale del Corso di Biomedicina organizzato dall’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria con la collaborazione dei Licei scientifici della città e provincia, in occasione di una tappa del percorso che ha visto circa 250 studenti partecipare, all’auditorium dell’Ordine, ad una delle tante lezioni.

“Oggi è la giornata in cui uniamo tutte le scuole della Provincia (Liceo di Palmi, Cittanova, Locri e Reggio, quest’ultima scuola pilota) con cui abbiamo iniziato il corso circa dieci anni addietro diventato poi nazionale – sottolinea il dottore Tromba – e che vede la partecipazione di oltre 200 licei italiani ed il coinvolgimento di 130 Ordini dei Medici. Una attività che dovrebbe rappresentare a breve la nascita del Liceo Biomedico che dovrebbe accompagnare i ragazzi all’Università di Medicina o altre Università a carattere scientifico per frequentarle già con un buon bagaglio di nozioni basiche. Durante il corso i medici, gratuitamente – i fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Università sono stati dedicati per delle borse di studio per i più meritevoli – danno lezioni specifiche con dei test di verifica ogni tre mesi e poi gli esami finali per ogni classe. Il Corso coinvolge le ultime tre classi dei licei, sono tanti i ragazzi che hanno chiesto di partecipare e per questo motivo abbiamo dovuto fare dei test di ingresso.

Per quanto riguarda la proposta di istituzione del Liceo Biomedico, il dottore Tromba spiega che “la stessa è arrivata in parlamento e quando sarà approvata darà l’opportunità ai ragazzi di iscriversi alle diverse facoltà scientifiche senza più sottoporsi ai test di ingresso. Durante il corso i ragazzi apprendono tutto quello che è la Medicina: dalla dermatologia alla genetica, dalla cardiologia alla endocrinologia. Si tratta quindi di una preparazione che consente di entrare più facilmente nelle facoltà scientifiche. Oggi ospitiamo tutti e quattro i licei, circa 250 ragazzi, ma il corso si articola anche attraverso delle lezioni che si tengono presso ospedali, cliniche private e laboratori d’analisi ubicati nello stesso territorio in cui insistono le scuole e grazie a delle apposite convenzioni. L’idea è nata a Reggio grazie alla collaborazione con il liceo scientifico Leonardo da Vinci e adesso è all’attenzione nazionale per la prossima istituzione, appunto, del Liceo Biomedico.

Per il vicepresidente dell’Ordine, dottore Giuseppe Zampogna, si tratta di “una giornata importante per il completamento teorico-pratico del percorso che i ragazzi hanno fatto e per l’apprendimento delle nozioni in campo sanitario che agevolerà molto, l’augurio è questo, il loro accesso nelle scienze mediche, sanitarie. Oggi i ragazzi saranno impegnati in uno stage pratico che riguarda la rianimazione