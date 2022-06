Le Castella Music Fest, il 12 agosto a Isola Capo Rizzuto (Kr) grande festa in musica con Il Tre e gIANMARIA

Fervono i preparativi per l’apertura della nuova rassegna di spettacoli dal vivo, “Le Castella Music Fest”. Il nuovo progetto organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto (Kr), nella persona del primo cittadino Maria Grazia Vittimberga – sua la delega al Turismo -, si svolgerà alla darsena turistica, all’Arena del Mare di Isola Capo Rizzuto, dove aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 7 agosto con lo spettacolo di Giorgio Panariello. Il 12 agosto, invece, è prevista una grande festa: sono infatti in programma ben due esibizioni, nella stessa serata. Sul palco del Le Castella Music Fest saliranno infatti due dei grandi ospiti di questa prima edizione della manifestazione, ci saranno Il Tre e gIANMARIA.

Il Tre arriverà a Le Castella per l’unica tappa regionale del tour “Ali Black”. Classe ’97, romano, ha iniziato a farsi notare in seguito alla vittoria nel 2016 del “One shot game” uno dei contest nazionali più importanti con oltre 400 partecipanti da tutta Italia. Nel 2018 da totale indipendente rilascia il mixtape “Cracovia vol.2” e esaurisce le copie fisiche in meno di una settimana. A giugno esce il suo primo singolo ufficiale “Bella Guido” che entra subito in Top Viral di Spotify, e a novembre dello stesso anno Il Tre è protagonista del format Youtube real talk che regala all’artista una grande attenzione mediatica. Dopo un dj set tour nei club italiani Il Tre firma per Atlantic records/Warner music dove pubblica prima “L’importante”, poi la street hit “Cracovia p.3”, certificato Oro, “Le vostre madri”, “Fight” e infine “Te lo prometto”, certificato Platino.

gIANMARIA invece arriva a Le Castella dopo essersi distinto nel suo percorso a X Factor 2021 già nelle prime fasi di selezione del programma colpendo ed emozionando i giudici con i suoi inediti “I suicidi” e “SenzasSaliva” i quali sono contenuti in “Fallirò”, l’EP di debutto dell’artista, uscito per Epic/Sony Music lo scorso 14 gennaio.

Le prevendite per il concerto de Il Tre e gIANMARIA a Le Castella sono disponibili attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.