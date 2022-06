La Strada lancia “rEstate in Strada”, una rassegna itinerante di eventi artistici e culturali dedicata alle nostre aree interne

Questi ultimi anni sono stati difficili sotto tanti aspetti e ci hanno impedito, per certi versi, di poter continuare nelle modalità in cui avremmo voluto quel cammino da lungo tempo intrapreso di incontro e ascolto dei territori.

Sappiamo che sono tante le aree interne del nostro comune che hanno dovuto interrompere quelle attività che un tempo servivano ad animare i nostri amati paesi. Bisogna dire grazie alle pro loco e alle tante associazioni culturali presenti, che sono state per molto tempo il motore principale – e a volte purtroppo l’unico – di queste iniziative, che si rivelano spesso fondamentali per promuovere il territorio, per preservarlo dall’abbandono e per creare occasioni di incontro.

Abbiamo pensato quindi con il Collettivo “La Strada” di provare a rinforzare queste esperienze, di metterci cuore e braccia, creando dei momenti di festa e di riflessione, di arte e di intrattenimento, per tornare a rinsaldare vecchi rapporti e crearne di nuovi, ma soprattutto per tenere alta l’attenzione sui problemi legati all’abbandono e allo spopolamento delle aree più interne.

Questi momenti di festa si svolgeranno a partire dalla seconda metà di luglio con un programma itinerante che verrà pubblicato presto sul sito de La Strada e che farà tappa in diverse località del territorio reggino. Ci sarà poi una festa finale, prevista per i primi giorni di settembre.

Per realizzarli, abbiamo scelto di avvalerci di diverse collaborazioni con altre associazioni del territorio, nell’ottica di fare rete e di reciproco aiuto, e nello stesso tempo stiamo già valutando diverse proposte artistiche e culturali che andranno ad arricchire l’offerta artistica, ma ci serve l’aiuto e la collaborazione di tutte e tutti per far sentire il nostro calore e la nostra vicinanza a queste comunità.

Per questo, se ti va, puoi darci una mano in diversi modi.

Hai un progetto artistico (musicale, teatrale, poetico) con cui vorresti partecipare? Scrivi all’indirizzo e-mail arte@la-strada.it oppure telefona al numero 347 170 0250

Sei un fotografo o un regista e vorresti esporre o proiettare i tuoi lavori durante una o più giornate di “rEstate in Strada”? Scrivi all’indirizzo e-mail arte@la-strada.it oppure telefona al numero 347 553 3390

Ti occupi di pittura e vorresti esporre le tue opere durante una o più giornate di “rEstate in Strada”? Scrivi all’indirizzo e-mail arte@la-strada.it

Verrete contattati per ulteriori dettagli in breve tempo.

Se desideri comunque sostenere questo progetto, puoi partecipare alla raccolta fondi per supportare “rEstate in Strada”, anche tramite il nostro indirizzo PayPal: lastrada.rc@gmail.com

Per informazioni generali sull’evento e su come contribuire:

https://la-strada.it/festa

https://la-strada.it/sostienici-2