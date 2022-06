A Cosenza il Truck Tour Banca del Cuore 2022 per la prevenzione cardiovascolare

Da oggi mercoledì 29 giugno e fino a venerdì 1 luglio, Cosenza ospiterà la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022”. Dalle ore 9 alle ore 19 un Jumbo Truck appositamente allestito sosterà per tre giorni a Piazza dei Bruzi per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende:

screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia;

stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

consegna del kit di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore;

rilascio della card BancomHeart attiva.

Durante la permanenza del Truck, inoltre, saranno svolti dibatti e incontri sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari destinati a clinici. Per eseguire lo screening gratuito sarà possibile accedere al Jumbo Truck con mascherina FFP2 e green pass come da normativa ministeriale.

“Siamo lieti di ospitare a Cosenza l’importante iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – affermano in una nota congiunta il sindaco di Cosenza, Franz Caruso e l’assessore alla salute, Maria Teresa De Marco -. Patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, da Rai-Responsabilità Sociale e da Federsanità-ANCI, il “Truck Tour Banca del Cuore 2022” rientra nel più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”, che è il più grande Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare attivato in Itali, unico al mondo, che permette ai cittadini di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24”.

“Siamo certi – concludono il sindaco Caruso e l’assessore De Marco – che i cosentini sapranno approfittare dell’occasione offerta dalla campagna di prevenzione e si recheranno al Jumbo Truck per effettuare lo screening. Anche in questo caso teniamo a ricordare che la prevenzione è fondamentale per ridurre l’incidenza delle malattie ed a mantenere un alto livello di benessere e qualità della vita”.