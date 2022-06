Il Comitato di Quartiere Mosorrofa incontra il Prefetto

Riceviamo e pubblichiamo – Dopo le manifestazioni di protesta a Piazza San Demetrio a Mosorrofa il 7 maggio, che ha prodotto

un documento sottoscritto da 325 cittadini e inviato al Prefetto, e quella di denuncia Sabato 18 c.m.

che ha portato a Piazza Italia oltre 250 abitanti di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa ieri, 21 c.m. inizio

dell’estate, una delegazione capitanata dal Presidente del Comitato di Quartiere Mosorrofa

Pasquale Andidero composta da Giuseppe Nicolò Vicepresidente e Paolo Cotrupi Segretario e

Amministratore, dal parroco della parrocchia don Domenico Labella, dal medico di medicina

generale della frazione dott. Antonino Pellicanò, dal Redattore Capo dell’Eco di Mosorrofa,

giornalino parrocchiale, Demetrio Sorgonà e da un esperto, che si è occupato per tanto tempo di

progettazione, ing. Suraci Domenico, è stata ricevuta dal Prefetto Massimo Mariani alla presenza

del Sindaco f.f. Paolo Brunetti.

Il Prefetto nell’accogliere la delegazione si è scusato per il ritardo della risposta alla missiva dicendo

che c’è stato un problema di posta e l’ha invitata ad esporre i motivi di questo incontro. Il presidente

Andidero, ribadendo che già nella lettera era chiaro il motivo, ha esposto le ragioni del perché di

questa assise ribadendo tutte le problematiche irrisolte che hanno costretto la popolazione

mosorrofana a questi avvenimenti: spazi per bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani inesistenti;

strada San Sparato Mosorrofa che necessita di una totale risistemazione a rischio della vita di chi

quotidianamente la percorre; acqua che, alle soglie di un’altra estate, fa rivivere la paure per le

tragedie degli anni passati; discarica e spazzatura; cimitero. Il prefetto prende atto e dà la parola al

sindaco Brunetti che si dice stupito e amareggiato per l’incontro in piazza a Mosorrofa dopo il suo

sopralluogo nella frazione perché non gli è stato dato il tempo di rispondere alle sollecitazioni. Il

primo cittadino si è impegnato, indicando alcune prospettive soprattutto riguardanti la strada,

nell’immediato tappare le buche e cercare di risolvere il contenzioso che blocca i lavori in contrada

Placa, per l’acqua a breve dovrebbe concludersi il nuovo allaccio, per il campo sportivo o centro

polifunzionale indica un nuovo progetto nell’ex campo in zona cimitero. Molti interventi della

delegazione si sono soffermati su quest’ultimo punto, prima non comprendendo come un progetto

che andava bene due anni fa a Bufano ora non si può più realizzare per problemi idrogeologici e

chiede di poter visualizzare la relazione del geologo, a tal proposito è stata presentata una richiesta

di accesso agli atti che non ha avuto ancora risposta, e in seconda istanza chiede di poter intervenire

sulla progettazione in atto perché teme la realizzazione di opere non consone alle esigenze del

territorio. Il presidente del Comitato ringrazia il Sindaco e il Prefetto per la cordialità dell’incontro e

conclude dicendo che ormai i mosorrofani giudicheranno solo le cose realizzate, di annunci ne

hanno avuti tanti e si impegna per ogni opera realizzata di pubblicizzarla con un comunicato stampa

ma anche di passare ad altre manifestazioni se niente di concreto si attuerà. L’incontro si chiude col

Prefetto che invita tutti a rivedersi tra due mesi per valutare lo stato di avanzamento delle

realizzazioni.

Comitato di Quartiere Mosorrofa