Cinquefrondi – Tornano le Assemblee Popolari

Venerdì 24 giugno alle ore 18:30 in Piazza della Repubblica a Cinquefrondi, si rinnova, dopo le sospensioni dovute al covid, l’appuntamento con l’Assemblea Popolare.

In quest’occasione tutti i cittadini avranno la possibilità di confrontarsi con l’intera Amministrazione Comunale, che spiegherà loro i vari progetti in atto e in programmazione. Verranno comunicati i tanti progetti finanziati che stanno per essere avviati e che cambieranno la storia di Cinquefrondi.

Le Assemblee Popolari rivestono un’importanza unica, poiché sono luogo di incontro fisico e di idee. Un dialogo chiaro, come pratica sociale, facilita la comunicazione, alimenta la partecipazione e incoraggia la voglia di comprendersi.

Il Sindaco Michele Conia, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali risponderanno alle domande dei giornalisti e di tutti i cittadini.