A Scilla 12 serate dedicate al tango

A Scilla iniziano le serate “Ninfe di Scilla” 12 appuntamenti per la stagione estiva che vedono protagonista il tango. Danza, diverse proposte musicali ed esibizioni dal vivo per vivere pienamente il tango in una delle location più suggestive della Calabria.

Mercoledì 29 giugno partono gli appuntamenti della stagione estiva che vedono protagonista il tango.

Nella suggestiva location di Scilla presso la splendida terrazza panoramica dell’hotel “La Terrazza” si terranno una serie di eventi dedicati a tutti gli appassionati di tango che potranno godere dell’ottima proposta musicale scelta dai dj selezionati e sempre diversi durante ogni serata.

Unitamente alla musica si potrà ballare a passi di tango e milonga dalle 20.30 fino alle 1.30.

Le date previste per le serate “Ninfe di Scilla” si articoleranno in un totale di 12 serate che partendo dal 29 giugno continueranno fino al 14 di settembre e durante le diverse serate saranno molteplici le associazioni a curare l’evento con le loro proposte musicali.

Tra queste troviamo Reggio Tango, Calabria Tango, JG Tango ed il gruppo di Milonga Privée che inaugurerà la sequela di eventi con la prima serata in programma il 29 di giugno.

Di seguito le date di tutte le serate in programma:

– 29 giugno

– 6, 13, 20 e 27 luglio

– 3, 10, 17, 24, 31 agosto

– 7 e 14 settembre

Per la prima delle serate prevista per il 29 giugno e organizzata da Milonga Privée si parte in grande stile con un ospite speciale: Federico Pierro, un cantante lirico che durante la serata allieterà i partecipanti con un’esibizione canora dal vivo.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti dell’evento sono visionabili sulla pagina Facebook “Milonga Privée”:

https://m.facebook.com/Milonga-Priv%C3%A9e-364223034196235/