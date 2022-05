Successo e molti giovani alla prima di Cionfoli e Marziale

È stato il Teatro Petrolini di Ronciglione (VT) ad ospitare il ritorno in scena di Giuseppe Cionfoli, protagonista di più edizioni del Festival di Sanremo con canzoni, come “Solo Grazie”, che occuparono per lungo tempo le vette della hit parade dei dischi più ascoltati e venduti.

L’ex frate si è riproposto con uno spettacolo dal titolo “Shalom – riflessioni e canzoni alla ricerca della pace”, in cui le canzoni sono state intervallate da riflessioni del sociologo Antonio Marziale, noto all’opinione pubblica per le sue decennali presenze nei talk show più popolari della televisione pubblica e privata, in tema di multiculturalismo, ecologia e diritti umani.

La serata, durata circa due ore, ha registrato la presenza di un pubblico variegato in termini anagrafici ed i più giovani che hanno accompagnato le canzoni di Cionfoli con cori e applausi ritmati, manifestando partecipazione emotiva alle riflessioni di Marziale.

“Siamo contenti di questo esordio – dichiarano Cionfoli e Marziale – che nasce dalla comune intesa di proporre al pubblico un tour estivo all’insegna della cultura, dello svago, del divertimento e della riflessione, alleggerita quanto più possibile, ma sincera e soprattutto vera, nel tempo delle fake news e delle tifoserie stridenti con la ricerca universale di quel diritto fondamentale per ogni essere umano che è la pace”.