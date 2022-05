Reggio Calabria – Giornata nazionale promozione neurosviluppo, Palazzo “Alvaro” si colora d’arcobaleno

La Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla Giornata nazionale per la promozione del Neurosviluppo, iniziativa nata in occasione della settimana europea di sensibilizzazione sulla salute mentale, in particolare durante le attività per il 50º anniversario della Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria infantile e adolescenti. Nella serata di oggi , infatti, mercoledì 11 maggio, Palazzo “Corrado Alvaro” sede dell’Ente metropolitano reggino, sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno che identificano questa manifestazione su tutto il territorio nazionale.