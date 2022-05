Sport e solidarietà, il 29 maggio a Reggio Calabria torna “Giochiamo per un Sorriso”

A Reggio Calabria torna l’appuntamento con lo sport e la solidarietà. Un binomio perfetto che darà vita, domenica 29 maggio 2022 presso il centro sportivo “Clivia Reggio Village” di Viale Messina, all’ottava edizione di “Giochiamo per un Sorriso”, manifestazione a cadenza annuale che si prefigge di regalare da sempre sorrisi e speranza ai giovanissimi pazienti dell’Ospedale Metropolitano. Anche quest’anno, infatti, tutto il ricavato dell’evento – derivante dalla vendita dei consueti biglietti, dalle iscrizioni ai tornei e dalle libere offerte – sarà interamente destinato al reparto di ematoncologia pediatrica che grazie alla precedente edizione ha ricevuto in dono strumentazioni mediche del valore di mille euro.

Numerose le iniziative in programma nel corso dell’evento che prenderà il via alle ore 9.30 e si concluderà intorno alle ore 18.00 con le premiazioni finali. Un’intera giornata ricca di tornei sportivi di calcio a 5, animazione, divertimento, percorsi motori, baby dace, karaoke e tanto altro. Previsti, inoltre, diversi premi in palio, messi a disposizione dagli sponsor, che saranno sorteggiati tra coloro che acquisteranno i biglietti.

«Con forte emozione e grande entusiasmo – spiega il presidente delle PGS Reggio Calabria, Filomena Iatì – ci apprestiamo a vivere una nuova edizione di “Giochiamo per un Sorriso”. Ringrazio di cuore tutti coloro che negli anni hanno dato il proprio contributo e tutti coloro che lo faranno anche in questa occasione. In particolare ringrazio la “macchina organizzativa” dell’evento, i partecipanti, le istituzioni, il nostro ente di promozione sportiva, le realtà associative che ci hanno sostenuto, la struttura ospitante e le tantissime attività commerciali reggine che hanno messo a disposizione i premi per il sorteggio».

La manifestazione “Giochiamo per un Sorriso 2022” è promossa dal Comitato Provinciale PGS di Reggio Calabria, in collaborazione con le PGS Calabria e il Fondo di Solidarietà Luigi Corio, con il patrocinio delle PGS Italia e del Comune di Reggio Calabria, e grazie alla disponibilità dei gestori del “Clivia Reggio Village”.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile consultare la pagina facebook “PGS Reggio Calabria”.