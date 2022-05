Secondo steep per il premio “Apollo School 22”. Circa 300 i lavori arrivati all’associazione Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria

7. I. S. Paritario “S. Vincenzo De Paoli”

8. I. C. “Cassiodoro – Don Bosco”

9. I. C. “Galileo Galilei – Pascoli”

10. I. C.”Radice – Alighieri”

11. I.C. “Falcomatà – Archi”

12. I.C. “San Sperato – Cardeto”

13. I.C. “Galluppi – Collodi – Bevacqua”

14. I.C. Orazio Lazzarino

Presentando, questi ultimi, oltre 200 opere tra disegni, video e testi.

Natalia Spanò, Presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti, si dice soddisfatta dei numeri che hanno caratterizzato questa edizione.

“Siamo veramente felici di aver riscontrato un tale successo – afferma Spanò – e lusingati per la massiccia adesione alla nostra iniziativa, che oltre a inorgoglirci ci dice molto sulla fiducia che il territorio ci tributa. E certamente ci restituisce la conferma di aver lavorato bene in questi 20 anni di attività culturali, promozionali, sportive. Già lo scorso anno, allorquando siamo partiti dalle scuole superiori, abbiamo notato un certo fermento; quest’anno, coinvolgendo anche le scuole medie, abbiamo avuto la certezza che iniziative come questa sono necessarie e che possono coinvolgere attivamente stimolando creatività, idee, spirito di collaborazione. Sarà un duro lavoro per la giuria che dovrà esaminare tanti elaborati – conclude la Presidente – e tutti d’altissimo profilo artistico, in ogni forma da noi proposta: racconto, disegno, video”.