Dal 13 maggio il Museo Archeologico Nazionale di Locri riapre le porte

Antiche civiltà hanno lasciato testimonianze nei tanti antichissimi siti della Calabria nell’attesa di aprirsi al mondo. E così il nuovo allestimento del Museo di Locri si inserisce in una forte azione di riapertura di luoghi della cultura da parte della Direzione Regionale Musei Calabria che in collaborazione con il Segretariato Regionale per la Calabria ha aperto al pubblico e reso accessibili anche il Museo archeologico di Gioia Tauro e il Museo archeologico di Capo Colonna.

La storia di Locri Epizefiri è millenaria. Inizia con l’arrivo tra l’VIII ed il VII secolo a.C. di un nucleo di coloni provenienti dalla Locride, una regione povera della Grecia che si sviluppa lungo l’arco dei secoli.

È una storia ricca di storie: dallo splendore dell’età arcaica e dall’alleanza con Siracusa al duro impatto con il mondo romano; dalla nuova dimensione positiva di Municipium all’inevitabile declino che la porterà a trascinarsi fino al X sec. d.C., quando le sempre più violente invasioni saracene spinsero gli ultimi abitanti della zona a rifugiarsi sulle vicine montagne dove contribuirono allo sviluppo di un’altra città.

Il sito archeologico dell’antica Locri Epizefiri si trova nella provincia di Reggio Calabria, a pochi chilometri dal luogo in cui sorge la moderna Locri. Non è, però, il luogo nel quale i primi coloni greci sbarcarono. Essi, infatti, approdarono dapprima nella baia adiacente capo Zefirio (antica denominazione del promontorio, oggi chiamato capo Bruzzano), per poi spostarsi, dopo alcuni anni, verso nord, dando luogo alla fondazione della città vera e propria sul colle Epopis. Locri si presenta come un ampio insediamento dalla rigorosa articolazione spaziale interna, segnata dal reticolo ortogonale delle strade, racchiuso da una poderosa cinta di mura e circondato da importanti santuari. Contemporaneamente allo studio e alla pubblicazione delle parti esplorate, si sono sviluppate ricerche dedicate all’ingente mole di reperti rinvenuti, attraverso le quali è stato possibile ricostruire il complesso quadro economico della città antica. Locri era infatti inserita in un’ampia rete commerciale, come mostrano le numerose importazioni da tutto il Mediterraneo.

