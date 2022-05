Reggio Calabria – Un incredibile viaggio con Miseferi e “Cinquantevoli Creature”

Si respira aria di primavera non solo per il risveglio della natura ma anche per la ripresa della Cultura.

Dopo due anni di pandemia, finalmente, ritornano i matinée per le scuole. L’occasione è il 50º anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Protagonista sarà Gigi Miseferi, voce recitante dello spettacolo. L’artista reggino doc, in questo periodo impegnato televisivamente sia con Rai1 nel programma “Italia Sì” in qualità di inviato che su Alma TV, come conduttore di “Ciao Chef”, con le sue Letture Sceniche porterà il giovane pubblico a bordo di una macchina del tempo, attraverso un viaggio virtuale di immagini, suoni ed emozioni, partendo dal V secolo a.C. fino al ritrovamento, cinquant’anni orsono, delle due statue. Lo spettacolo sarà un viaggio che stimolerà i sensi: da quello visivo con le immagini proiettate del ritrovamento dei Bronzi, a quello uditivo attraverso le musiche composte per l’occasione dal maestro Roberto Caridi, per continuare a quello visivo con gli strumenti sul palcoscenico dell’Ensemble “ Mousike” insieme ai balletti di Samuela Piccolo e la voce di Serena Pizzi. Il tutto sarà curato dall’ambientazione grafica e sonora di Alessandro Miceli. Gli alunni degli Istituti Comprensivi e dei Licei della Città Metropolitana avranno l’occasione e il piacere di assistere allo spettacolo “Cinquantevoli Creature”, organizzato dal “Polo Culturale Francesco Cilea”, che vedrà protagonisti artisti reggini che renderanno omaggio alle due grandi Opere d’Arte, sensibilizzando l’attenzione nei confronti di un patrimonio di inestimabile valore della loro Città, conosciuto in tutto il mondo.