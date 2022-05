Reggio Calabria – Presentazione del volume “La Diocesi di Bova. Dalle origini al 1986”

L’assessorato alla Cultura del comune di Reggio Calabria e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con la collaborazione di Italia Nostra sezione di Reggio Calabria, lunedì 9 maggio alle ore 16:30, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, presentano il volume “La Diocesi di Bova. Dalle origini al 1986”, Edizioni Rubbettino. Dopo i saluti di Irene Calabrò, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e di don Pietro Sergi, vicario episcopale per la Pastorale della Cultura dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, relazioneranno Maria Pia Mazzitelli, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Reggio Calabria – Bova e Rossella Agostino, presidente di Italia Nostra sezione Reggio Calabria. Sarà presente l’autore Antonio Chilà, giornalista professionista, ex capo redattore dell’Osservatore Romano. Coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Il volume di Antonio Chilà indaga la storia di una prestigiosa Diocesi, con un Seminario culturalmente vivace che ha contribuito a formare vescovi, sacerdoti, chierici e numerosi laici. Le origini della diocesi sono molto frammentarie. Tale diocesi è citata per la prima volta in una Bolla di Papa Alessandro III, Sicut in humanis, del 19 dicembre 1165, un documento che ‘conferma’ l’esistenza di questa diocesi, probabilmente già fondata qualche decennio prima ed inserita tra i territori delle più antiche circoscrizioni vescovili di Reggio e Gerace.