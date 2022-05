Reggio Calabria – Presentazione del libro di Mimma Licastro Minniti “Il tempo a colori/La mia vita con Tommaso”

Promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con lo Spazio Open, si terrà venerdì 3 giugno alle ore 18,00 presso lo Spazio Open la presentazione del libro di Mimma Licastro Minniti “Il tempo a colori/La mia vita con Tommaso” (Città del Sole). L’autrice, nata a Delianuova, vive a Reggio Calabria. Sposata con Tommaso Minniti, in arte Mintom, pittore e scrittore di notevole levatura artistica e fonte di ispirazione per la sua poesia.



Insegnante di Lettere nelle scuole medie di primo grado, inizia la sua carriera nella provincia di Bergamo. Il suo ultimo impegno professionale la vede presso gli Istituti “Pythagoras” e “Ugo Foscolo” di Reggio Calabria. Nell’ambito dell’insegnamento si fa promotrice non solo dello sviluppo culturale ma anche delle capacità creative dei suoi allievi. Questo impegno si è recentemente concretizzato con una raccolta di poesie degli alunni di 3° classe dell’Istituto “Ugo Foscolo” dal titolo “In Attesa”, premiata dall’Associazione Culturale “Belmoro Onlus”.

Privatamente ha pubblicato tre raccolte di poesie: “Pagine, Scrigno e Silenzi”, che le sono valse l’assegnazione di alcuni premi e segnalazioni. Ha al suo attivo anche alcune opere in prosa, come “Pensieri sparsi sul quotidiano” e “Lettera a…” Alcuni dei suoi racconti sono stati pubblicati nell’antologia italo-rumena “Scrittori del Messaggio”, Istar editrice, a cura del prof. Romeo Magharescu. L’opera “Maschere e volti” (Città del Sole Edizioni 2009), è frutto di una sintesi e di un’attenta rivisitazione delle poesie pubblicate precedentemente nei tre libretti sopracitati, con l’aggiunta di ulteriori lavori in versi. Nel 2015 ha pubblicato la silloge “Briciole nell’immenso”, edito sempre da Città del Sole Edizioni. “Il tempo a colori/La mia vita con Tommaso”, ultima sua fatica letteraria, narra e ripercorre i momenti sereni e difficili vissuti con il compagno della sua vita, appunto Tommaso, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua esistenza. A presentare il volume saranno la Prof.ssa Francesca Neri e il Prof. Francesco Idotta. Brani dell’opera saranno letti da Marilù Laface e Daniela Scuncia.