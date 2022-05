Reggio Calabria, Prefetto diffida Comune: “Bilancio entro 20 giorni o l’Ente sarà sciolto”

Il Prefetto, Massimo Mariani, ha diffidato il Comune di Reggio Calabria per la mancata approvazione del rendiconto 2021. La Prefettura quindi interviene e diffida l’ente a concludere l’iter entro 20 giorni da oggi. In caso contrario il consiglio comunale sarà sciolto.

“L’organo consiliare di codesto ente invita ad adottare la deliberazione riguardante il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2021 in un termine non superiore a 20 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, in caso di inadempienza si riterrà perfezionata la fattispecie di cui all’articolo 141 che prevede la nomina di un apposito commissario per l’approvazione del documento contabile e la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale”, si legge nella diffida inviata dalla Prefettura.