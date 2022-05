Inaugurato il tratto di ciclovia Campotenese-Morano Calabro

Prima un’idea, poi un progetto, ora una solida realtà. La Ciclovia dei

Parchi, vincitrice dell’oscar sul cicloturismo del 2021, oggi si

arrichisce di un valore aggiunto che ne permette di valorizzare il

contesto ambientale, culturale, paesaggistico: a Campotenese, a ridosso

del giardino de La Catasta, è stato inaugurato il nuovo tratto di pista

ciclabile realizzata dal Parco nazionale del Pollino, sul tracciato

dell’ex strada ferrata che conduce fino a Morano Calabro.

Grazie ai fondi della Regione Calabria quindi chilometri di

infrastruttura verde sono stati compiuti per valorizzare le aree

interne, rafforzare l’asset del cicloturismo che ormai anche in Calabria

è una solida realtà che affascina tantissimi turisti provenienti da ogni

parte d’Europa e del mondo.

«Oggi per il Pollino è una giornata meravigliosa – ha dichiarato

soddisfatto del risultato raggiunto il presidente dell’Ente parco,

Domenico Pappaterra – Presentiamo e consegniamo ai cicloamatori di tutta

Europa e di tutto il mondo una infrastruttura che attraversa uno

scenario straordinario realizzata con grandissima professionalità e

competenza».

Lungo i tornanti della ex strada ferrata che collegava Castrovilla a

Lagonegro si compie un progetto di grande valorizzazione del territorio

nato dalla collaborazione tra Regione Calabria e l’ Ente Parco Nazionale

del Pollino che ora proseguirà con il nuovo finanziamento, già

stanziato, per portare a compimento un nuovo tratto di ciclovia da

Campotenese a Mormanno.

«Ma l’ambizione va oltre – ha aggiunto Pappaterra – Con la nuova

programmazione, i fondi del Pnrr o della comunità Europa, vogliamo

arrivare con la ciclovia fino ai confini della Basilicata. E poi ancora

da Castrovillari (dove già esiste un tratto di ciclovia che si collega a

Morano Calabro) proseguire fino a Civita per costruire una grande strada

verde che rafforzi il sogno di accogliere al meglio i cicloturisti che

scelgono il Parco del Pollino per godere di borghi ricchi di storia e

cultura, carichi di identità, con una natura spettacolare in ogni

stagione dell’anno, in un territorio dove la enogastronomia è variegata

e caratterizzata da tante varietà autoctone ed uniche».

In questi giorni, inoltre, la presenza dei partner europei del progetto

Best Med, che focalizza l’attenzione sul turismo del Mediterraneo, ha

permesso al Pollino di presentare l’esperienza della ciclovia ai

delegati di questo happening, sicuri di poter rappresentare «un racconto

positivo di quest’area – ha concluso Pappaterra – che ha saputo dare un

grande contributo alla transizione ecologica del nostro Paese grazie a

questo progetto che ci auguriamo possa diventare un punto di riferimento

per i cicloturisti di tutto il mondo».

Nell’area di partenza del nuovo tratto di ciclovia è stato realizzata

un’area di sosta per i piccoli con giostre, scivoli, ponte tibetano e

uno spazio dedicato ai ciclisti per allenarsi e fare stretching, proprio

a ridosso della vecchia stazione ferroviaria di Campotenese che ancora

conserva la colonna di rifornimento d’acqua per i treni a vapore.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato i funzionari del

Parco, della Regione Calabria, i delegati del progetto Best Med, il vice

sindaco di Morano Calabro, Pasquale Maradei, in rappresentanza

dell’amministrazione comunale che ha lavorato in stretta sinergia con

l’Ente per la realizzazione della ciclovia, e ancora il consigliere

regionale Katia Gentile e il vice presidente del consiglio regionale,

Pierluigi Caputo. Al taglio del nastro è intervenuto anche Giovanni

Aramini, funzionario regionale e coordinatore della Ciclovia dei parchi

Calabria.

«Una soddisfazione enorme per la Calabria – ha concluso Aramini – perchè

siamo riusciti, in sinergia con gli enti gestori dei Parchi, a

trasformare una idea in una realtà operativa fruibile lungo i 540

chilometri del suo percorso. Oggi aggiungiamo valore a questa grande

infrastruttura che attraversa i quattro parchi regionali terresti».