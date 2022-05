Reggio Calabria – Il prof. Domenico Rosaci terrà una conversazione su “Jung e il Tao: la Via dell’Equilibrio”

Sabato 7 Maggio alle ore 17:30, presso lo Spazio Open di Via Filippini, 25, Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria terrà una conversazione su “Jung e il Tao: la Via dell’Equilibrio”. Introdurrà la dott.ssa Maria Rosaria Roselli.

L’evento è organizzato dall‘Associazione Culturale Anassilaos, insieme allo “Spazio Open“.

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico, e si è occupato di filosofie tradizionali nei saggi “Arcana Memoria”, “Il Labirinto del Cristo” e “La Tradizione degli Dèi”, approfondendo i legami tra i simbolismi delle principali religioni antiche e la struttura della psiche umana.

Taoismo cinese letto con le chiavi di cifratura dell’alchimia medievale, cristianesimo che incontra le sue origini archetipiche, scienza che incontra la gnosi, cultura europea che si riappropria dei potenti contributi di giganti del pensiero quali Schopenhauer, Freud e Nietzsche.Difficile trovare parole adeguate per valutare la straordinaria importanza dell’opera di Jung. Di certo enorme è la sua attualità oggi , in un’epoca dove lo squilibrio psichico è una condizione così diffusa da essere divenuta di massa, la tendenza alle divisioni e agli scontri sociali di ogni tipo è divenuta la norma, e il Tao che Jung ha riscoperto e reso comprensibile alla forma mentis occidentale si presenta come strumento prezioso, salvifico, nella ricerca di un riequilibrio.