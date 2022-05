David di Donatello, la calabrese Swamy Rotolo vince il premio per la migliore attrice protagonista

Swamy Rotolo ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per film A Chiara ai David di Donatello 2022. La cerimonia di consegna delle statuette si è svolta martedì 3 maggio a Cinecittà, in presenza, dopo due edizioni condizionate dalla pandemia.

Con la sua interpretazione nel film A Chiara, Swamy Rotolo ha battuto le altre candidate all’ambita statuetta ed è stata premiata nella categoria miglior attrice protagonista. Emozionata e commossa, è salita sul palco e ha voluto ringraziare tutti per il premio che rappresenta un record per l’Accademia del cinema per la sua giovanissima età. Swamy ha infatti soltanto 17 anni, è nata nel 2004 a Gioia Tauro. L’attrice è considerata una giovane promessa dopo il suo ruolo nel dramma diretto da Jonas Carpignano, premiato con l’Europa Cinema Label al Festival di Cannes 2021. L’interprete ha voluto ringraziare tutti per il riconoscimento:

“Vorrei ringraziare tutta l’Accademia del cinema italiano. Voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre supportato e sostenuto, le mie sorelle che hanno arricchito questo film e Jonas che oltre ad essere un fratello mi hai fatto conoscere questo mondo e me l’ha fatto amare.”