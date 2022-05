Reggio Calabria – Al via i laboratori tecnico/didattici sull’olivicoltura a Molochio

“Con immenso piacere e grande soddisfazione il Comune di Molochio e la Città Metropolitana di Reggio Calabria sono tra gli Enti Patrocinanti e organizzatori dei laboratori tecnico/didattici sull’olivicoltura che si svolgeranno a Molochio nei mesi di maggio e ottobre”.

Lo afferma il sindaco di Molochio, Caruso entusiasta del percorso formativo organizzato da ARSAC in collaborazione con l’Accademia Nazionale dell’ Olivo e Dell’ Olio di Spoleto, il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, L’APOR e SLOW FOOD. Il corso è indirizzato alla formazione di tecnici specializzati per la filiera dell’ olivo e dell’ olio con particolare riguardo alle peculiarità dell’ olivicoltura del territorio ricadente in tutta l’ area Metropolitana della Provincia di Reggio Calabria. Le lezioni saranno tenute da docenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria – dipartimento di Agraria, dell’ ‘Università di Perugia – facoltà di Agraria e dal personale tecnico dell’ ARSAC che opera nel territorio interessato.

“La soddisfazione per la creazione del percorso formativo è doppia perché si è riusciti a creare un percorso con un’ offerta didattica di alto livello e in più il tutto è stato ideato in piena sintonia e sinergia non trascurando ma considerando come elemento principale il territorio di riferimento – conclude il primo cittadino -. Questa è la prima esperienza di formazione che si spera possa divenire l’ incipit per un’ azione costante e continua che sia indirizzata alla crescita del comparto di riferimento”.