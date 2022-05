Proficua partecipazione dell’I C “Radice-Alighieri” di Catona sulla piattaforma eTwinning, la community delle Scuole in Europa

La Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona, guidata dal Dirigente Scolastico, Simona Sapone, è da anni proiettata verso una dimensione europea grazie alla partecipazione ai Progetti Etwinning, un programma della Commissione Europea che consente a docenti e studenti di incontrarsi virtualmente su una piattaforma online per condividere progetti innovativi, scambiare buone pratiche educative, creare opportunità di sviluppo sia professionale che umano, promuovere l’uso della lingua inglese “in situazione”, cioè utilizzata in situazioni di vita quotidiana.

Anche quest’anno, gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono stati impegnati in due progetti internazionali, sotto la guida della docente di inglese, prof.ssa Modesta Canale:

1-“Health and Well-Being” , un progetto finalizzato all’acquisizione di un corretto stile di vita alimentare e di benessere psicofisico. Gli studenti delle classi 2^ A e 2^ C, insieme a partner provenienti dalla Croazia, Grecia, Portogallo Spagna e Turchia, hanno affrontato diversi temi relativi alla salute individuale e della collettività: l’alimentazione sana, i nutrienti necessari al buon funzionamento degli organi del corpo, il sonno, la salute mentale, l’attività fisica e lo sport, i progressi scientifici e tecnologici correlati alla salute e benessere e la tecnologia a servizio della salute. La partecipazione di studenti di diverse nazionalità ha consentito di effettuare confronti tra realtà diverse, superando la soggettività del concetto di qualità della vita e favorendo la condivisione di esperienze e l’ampliamento degli orizzonti culturali.

Le attività svolte sono state particolarmente interessanti e innovative e le due classi hanno partecipato con grande entusiasmo, lavorando in modo interdisciplinare anche con le docenti di Scienze,Musica, Scienze Motorie ed Arte.

2- Let’s talk Business!” ha coinvolto le classi 3^A e 3^C che hanno lavorato con studenti provenienti dalla Grecia, Spagna, Ucraina. Al centro del percorso progettuale è stata l’‘educazione all’imprenditorialità per mezzo della quale gli studenti hanno acquisito le abilità di vita essenziali che li aiuteranno a muoversi in un mondo in continuo cambiamento. L’obiettivo finale è stato quello di promuovere l’imprenditorialità e contribuire allo sviluppo di un’attitudine e di uno spirito imprenditoriale, in coerenza con la competenza chiave n.7 del Quadro comune europeo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Gli alunni hanno condiviso molte attività, hanno lavorato in gruppi internazionali, sviluppato competenze sociali, linguistiche, comunicative, digitali e creative, hanno incontrato imprenditori locali,si sono scambiati pratiche per implementare attività di imprenditorialità sociale ,imprenditoria ,che i nostri studenti hanno realizzato tramite la vendita di manufatti di oggetti creativamente riciclati ,il cui ricavato è stato devoluto ad una ONLUS nazionale per fronteggiare l’emergenza umanitaria del popolo Ucraino.

–Tutti gli alunni hanno manifestato una grande motivazione e un’attiva partecipazione ai progetti eTwinning, che costituiscono per la nostra scuola un ponte virtuale verso l’Europa e il mondo, una meravigliosa occasione di sviluppo e di crescita, in una logica di comunità di pratica e di apprendimento tra pari in uno spazio multilingue e multiculturale che coinvolge direttamente docenti e alunni stranieri.