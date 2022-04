Voto Rsu nel comparto scuola. La Cisl si conferma il sindacato più votato

“ La mia prima considerazione riguarda l’elevato numero dei votanti – oltre l’80% dei lavoratori della

scuola – che, nonostante le molte assenze per il Covid , ha liberamente espresso il proprio

consenso in questa tornata elettorale, segno di grande partecipazione e democrazia all’interno

delle istituzioni scolastiche.

La seconda, ovviamente di natura più sindacale, riguarda invece la soddisfazione di verificare che

la Cisl Scuola è risultata, di gran lunga, la prima organizzazione in tutte e cinque le province

calabresi arrivando, in alcuni casi, a doppiare i secondi classificati.

Questo prestigioso traguardo ha permesso alla Cisl Scuola Calabria di raggiungere il primato nel

rapporto percentuale più alto in tutta Italia.

Ovviamente il brillante risultato raggiunto è frutto di un sinergico lavoro di squadra che parte dai

segretari provinciali e dai componenti di segreteria e continua con tutti coloro che si sono messi in

gioco attraverso la propria candidatura e con quelli che hanno sostenuto con forza le nostre liste.

In ogni caso una vittoria così schiacciante non si è potuta costruire in poco tempo, ma ha premiato

l’impegno quotidiano dei nostri referenti, la presenza costante nelle sedi e nelle scuole, la storica

professionalità riconosciuta alla nostra organizzazione nella consulenza e l’estrema disponibilità

all’ascolto. Non era facile mantenere e addirittura migliorare le performance precedenti, anche per

la presenza di numerose liste di altre organizzazioni sindacali, ma il segnale che è arrivato dagli

elettori ha anche premiato, probabilmente, alcune scelte operate a livello nazionale che hanno visto,

ad esempio, la Cisl Scuola sottoscrivere da sola un contratto sulla mobilità e non aderire ad uno

sciopero di fine anno che, di fatto, non ha avuto il riscontro delle adesioni tra i lavoratori del

comparto.

Entrando nello specifico regionale e delle singole province sono singolari alcuni numeri che

evidenziano ancora di più l’importanza dell’affermazione della Cisl Scuola: in primo luogo il distacco

considerevole dalle altre organizzazioni sindacali ( la seconda classificata a livello regionale si

piazza con oltre 20 punti percentuali di differenza) e poi alcune affermazioni locali molto significative.

Cito sinteticamente i risultati ottenuti nelle scuole con oltre 200 dipendenti dove le RSU da eleggere

erano 6 e dove sono stati eletti 3 RSU della Cisl ( ed es. il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di

Reggio Calabria come pure il Liceo “Capialbi” di Vibo Valentia); l’en plein ottenuto nei CPIA di

Catanzaro e Vibo Valentia (3 RSU su 3) a testimonianza della nostra attenzione verso questa

particolare istituzione scolastica; la conferma delle altissime percentuali delle province di Vibo

Valentia e Cosenza e lo straordinario incremento dei voti nelle province di Catanzaro, Crotone e

Reggio Calabria.

Mi sento quindi in dovere di ringraziare, in primis, tutti i candidati nelle nostre liste che hanno

permesso alla Cisl di raggiungere questo brillante risultato; i nostri segretari generali nazionali (da

Gigi Sbarra ad Ivana Barbacci senza dimenticare Maddalena Gissi); gli attuali componenti della

segreteria regionale; i segretari provinciali e tutti i loro stretti collaboratori; ed infine i segretari

regionali che mi hanno preceduto da Arcangelo Carbone a Giuseppina Carbone, da Giovanni

Policaro ad Ennio Guzzo che, unitamente a tutto il gruppo direttivo, hanno permesso alla Cisl

Calabria di mantenere nel tempo questi lusinghieri traguardi che ci impongono di guardare il futuro

con grande impegno e senso di responsabilità.”

Grazie a tutti!!!!!!!”

*Raffaele Vitale segretario generale Cisl Scuola Calabria